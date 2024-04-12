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«Ситуація важка, ворог не припиняє обстріли» – начальник Куп’янської МВА

Суспільство 15:57   12.04.2024
Вікторія Яковенко
«Ситуація важка, ворог не припиняє обстріли» – начальник Куп’янської МВА

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону проінформував про оперативну обстановку у громаді.

«Ситуація важка. Ворог не припиняє обстріли. Сьогодні завдав чергового удару артилерією по селищу Куп’янськ-Вузловий. На жаль, загинув чоловік 65 років. Якщо ми кажемо про руйнування, то вночі був завданий удар ракетою Х-38 по логістиці нашій. Ворог намагається зруйнувати все, що забезпечує нам життєдіяльність населених пунктів на лівобережжі Куп’янської громади. Але ми оперативно лагодимо цю всю ситуацію. Тому, попри відстань у 7 км від лінії фронту, Куп’янськ і Куп’янська громада живе і працює», – сказав Беседін.

Він також розповів, що наразі в громаді проходить обов’язкова евакуація. Однак, більшість людей пишуть заяви про відмову.

«Наразі на території Куп’янської громади перебуває 7,5 тисяч населення, з них 218 дітей, які написали відмови. Нехтують люди закликами», – зазначив Беседін.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 15:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону проінформував про оперативну обстановку у громаді.".