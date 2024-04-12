«Ситуація важка, ворог не припиняє обстріли» – начальник Куп’янської МВА
Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону проінформував про оперативну обстановку у громаді.
«Ситуація важка. Ворог не припиняє обстріли. Сьогодні завдав чергового удару артилерією по селищу Куп’янськ-Вузловий. На жаль, загинув чоловік 65 років. Якщо ми кажемо про руйнування, то вночі був завданий удар ракетою Х-38 по логістиці нашій. Ворог намагається зруйнувати все, що забезпечує нам життєдіяльність населених пунктів на лівобережжі Куп’янської громади. Але ми оперативно лагодимо цю всю ситуацію. Тому, попри відстань у 7 км від лінії фронту, Куп’янськ і Куп’янська громада живе і працює», – сказав Беседін.
Він також розповів, що наразі в громаді проходить обов’язкова евакуація. Однак, більшість людей пишуть заяви про відмову.
«Наразі на території Куп’янської громади перебуває 7,5 тисяч населення, з них 218 дітей, які написали відмови. Нехтують люди закликами», – зазначив Беседін.
Читайте також: Названі громади Харківщини, з яких примусово евакуйовуватимуть сім’ї з дітьми
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Беседин, громада, евакуація, Купянская, население, обстріли, удары;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Ситуація важка, ворог не припиняє обстріли» – начальник Куп’янської МВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 15:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону проінформував про оперативну обстановку у громаді.".