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Харків – місто-герой: у мерії розповіли про нову стелу біля флагштока (фото)

Суспільство 20:49   20.07.2023
Олена Нагорна
Харків – місто-герой: у мерії розповіли про нову стелу біля флагштока (фото) Фото: Василь Голосний/”Редпост”

На Сергіївському майдані біля флагштока з державним прапором встановили стелю, присвячену Героям України. Ідея її створення належить харківській 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.

Про це виданню “Редпост” розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міськради Євген Пасенов.

Стела являє собою залізобетонну конструкцію та піксельний екран, на якому відображатиметься інформація про Героїв російсько-української війни. Посадовець запевнив, що на створення цього об’єкта не витратили жодної гривні з бюджету.

“Ідея та ініціатива належить 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка… Стела присвячена Героям України. Вона має залізобетонні конструкції. Цей матеріал символізує вислів “Харків-залізобетон”,- говорить Пасенов.

Він також зазначив, що місце, де наразі встановили стелу, не є остаточним – її можуть перенести.

“У майбутньому, коли закінчиться війна, є ідея створити алею Героїв. Це тільки поки концептуально виключно, і туди перенести цю стелу”, – резюмував Пасенов.


Фото: Василь Голосний/”Редпост”

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 20:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Сергіївському майдані біля флагштока з державним прапором встановили стелю, присвячену Героям України. Ідея її створення належить харківській 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.".