Харків – місто-герой: у мерії розповіли про нову стелу біля флагштока (фото)
На Сергіївському майдані біля флагштока з державним прапором встановили стелю, присвячену Героям України. Ідея її створення належить харківській 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.
Про це виданню “Редпост” розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міськради Євген Пасенов.
Стела являє собою залізобетонну конструкцію та піксельний екран, на якому відображатиметься інформація про Героїв російсько-української війни. Посадовець запевнив, що на створення цього об’єкта не витратили жодної гривні з бюджету.
“Ідея та ініціатива належить 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка… Стела присвячена Героям України. Вона має залізобетонні конструкції. Цей матеріал символізує вислів “Харків-залізобетон”,- говорить Пасенов.
Він також зазначив, що місце, де наразі встановили стелу, не є остаточним – її можуть перенести.
“У майбутньому, коли закінчиться війна, є ідея створити алею Героїв. Це тільки поки концептуально виключно, і туди перенести цю стелу”, – резюмував Пасенов.
Фото: Василь Голосний/”Редпост”
Читайте також: У Харкові освятили пам’ятник дітям, які загинули внаслідок агресії РФ (сюжет)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харків – місто-герой: у мерії розповіли про нову стелу біля флагштока (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 20:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Сергіївському майдані біля флагштока з державним прапором встановили стелю, присвячену Героям України. Ідея її створення належить харківській 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.".