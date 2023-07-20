Харків – місто-герой: у мерії розповіли про нову стелу біля флагштока (фото)

На Сергіївському майдані біля флагштока з державним прапором встановили стелю, присвячену Героям України. Ідея її створення належить харківській 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.

Про це виданню “Редпост” розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міськради Євген Пасенов.

Стела являє собою залізобетонну конструкцію та піксельний екран, на якому відображатиметься інформація про Героїв російсько-української війни. Посадовець запевнив, що на створення цього об’єкта не витратили жодної гривні з бюджету.

“Ідея та ініціатива належить 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка… Стела присвячена Героям України. Вона має залізобетонні конструкції. Цей матеріал символізує вислів “Харків-залізобетон”,- говорить Пасенов.

Він також зазначив, що місце, де наразі встановили стелу, не є остаточним – її можуть перенести.

“У майбутньому, коли закінчиться війна, є ідея створити алею Героїв. Це тільки поки концептуально виключно, і туди перенести цю стелу”, – резюмував Пасенов.



Фото: Василь Голосний/”Редпост”