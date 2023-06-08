У Харкові освятили пам’ятник дітям, які загинули внаслідок агресії РФ (сюжет)

У Харкові освятили пам’ятник дітям, які загинули внаслідок російської агресії. Його відкрили 4 червня поряд із будинком обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Молебень провів Юрій Потикун – ієрей, капелан 113-ї бригади тероборони. За даними ХОВА, за 15 місяців війни росіяни вбили на Харківщині 76 дітей. Наймолодшій жертві путінських злочинів було 5 місяців. Понад 200 дітей отримали поранення.

Архітектурна композиція складається з фігур дітей, які злітають над гранітною брилою, що втілює вибух.

Михайло Соколов, головний сержант 113-ї бригади ТрО

Близько тижня тому було відкрито пам’ятник загиблим нашим янголятам – дітям як Харківщини, так і всієї нашої України. Але не було проведено молебень. Ми вирішили виправити. Це найгірше, що можна собі уявити, коли маленька дитина, по частях її шукаємо. Немає слів, котрими можна б було передати горе батьків і всієї України.

Монумент встановлений поряд із будівлею Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості.

Тетяна Підберезкіна, директорка Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості

Бережемо нашу Україну. Сподіваємося, що ваше дитинство, яке, на жаль, росіяни зробили дитинством війни, ми сподіваємося, що ми будемо дбати про вас навіть у такий тяжкий час. Ми будемо об’єднуватися. Ми будемо гуртуватися. І ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоби щасливими очі ваші бачили навіть у такий тяжкий час.

Фігури дітей постають в образі ангелів з обгорілими крилами. Вони виконані у бронзі. Загальна висота усієї композиції становить близько п’яти метрів.

Ярослава, учасниця дитячого театру-студії “АЗарт”

Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, у кого більше немає ніг. Танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй, моя рідна, ти заслужила цей танок. Ті, хто палить тут села, вже прокляті та роздерті — це танець твого життя, а значить – танець їхньої смерті.

За 15 місяців війни росіяни вбили на Харківщині 76 дітей. Наймолодшій жертві було 5 місяців. Понад 200 дітей отримали поранення.

Юрій Потикун, ієрей, капелан 113-ї бригади ТрО

Господь приймає їхні душі, і вони будуть у царстві небесному. Вони уже є там. Нам би туди потрапити. Щоб ми своїми праведними справами в цьому житті потрапили в те місце, де вони перебувають. Радісному, святому.