Відкриття в Харкові пам’ятника дітям, убитим РФ. Подробиці (фото)
Пам’ятник дітям, які загинули внаслідок агресії РФ проти України, відкрили у Харкові поряд із будівлею обласного палацу дитячої та юнацької творчості.
Архітектурна композиція складається з фігур дітей – хлопчика та дівчинки, які злітають над гранітною брилою, що уособлює вибух. Скульптури постають в образі ангелів з обгорілими крилами. Вони виконані у бронзі зі спеціальним облицюванням, яке надає металу додаткову довговічність та відтінки. Загальна висота всієї композиції становить близько п’яти метрів, пише пресслужба ХОВА.
На вертикальній полірованій площині каменю нанесений текст:
“Маленьким янголам,
які так рано зустрілись
з людською жорстокістю
та, на жаль, ніколи
не стануть дорослими…”
За 15 місяців війни росіяни вбили на Харківщині 76 дітей. Наймолодшій жертві путінських злочинів було лише 5 місяців. Понад 200 дітей отримали поранення.
“Важко відкривати пам’ятники загиблим. Особливо якщо ці загиблі – діти. Адже діти мають жити. Як мали жити маленькі мешканці розбитих російськими ракетами будинків по всій країні. Повинні були жити всі пасажири автівок з написом «Діти», розстріляних окупантами”, – сказала перша леді Олена Зеленська.
“Нехай цей пам’ятник стане вічною згадкою про безневинних жертв російських терористів та символом невідворотного покарання за жахливі злочини окупантів”, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Фото: ХОВА
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 17:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пам’ятник дітям, які загинули внаслідок агресії РФ проти України, відкрили у Харкові поряд із будівлею обласного палацу дитячої та юнацької творчості.".