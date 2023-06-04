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Відкриття в Харкові пам’ятника дітям, убитим РФ. Подробиці (фото)

Суспільство 17:48   04.06.2023
Олена Нагорна
Відкриття в Харкові пам’ятника дітям, убитим РФ. Подробиці (фото)

Пам’ятник дітям, які загинули внаслідок агресії РФ проти України, відкрили у Харкові поряд із будівлею обласного палацу дитячої та юнацької творчості.

Архітектурна композиція складається з фігур дітей – хлопчика та дівчинки, які злітають над гранітною брилою, що уособлює вибух. Скульптури постають в образі ангелів з обгорілими крилами. Вони виконані у бронзі зі спеціальним облицюванням, яке надає металу додаткову довговічність та відтінки. Загальна висота всієї композиції становить близько п’яти метрів, пише пресслужба ХОВА.

На вертикальній полірованій площині каменю нанесений текст:

“Маленьким янголам,
які так рано зустрілись
з людською жорстокістю
та, на жаль, ніколи
не стануть дорослими…”

За 15 місяців війни росіяни вбили на Харківщині 76 дітей. Наймолодшій жертві путінських злочинів було лише 5 місяців. Понад 200 дітей отримали поранення.

“Важко відкривати пам’ятники загиблим. Особливо якщо ці загиблі – діти. Адже діти мають жити. Як мали жити маленькі мешканці розбитих російськими ракетами будинків по всій країні. Повинні були жити всі пасажири автівок з написом «Діти», розстріляних окупантами”, – сказала перша леді Олена Зеленська.

“Нехай цей пам’ятник стане вічною згадкою про безневинних жертв російських терористів та символом невідворотного покарання за жахливі злочини окупантів”, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.


Фото: ХОВА

Читайте також: Пам’ятник дітям-жертвам РФ відкрили в Харкові. Зеленська плакала (фото, відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пам’ятник дітям, які загинули внаслідок агресії РФ проти України, відкрили у Харкові поряд із будівлею обласного палацу дитячої та юнацької творчості.".