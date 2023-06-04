Пам’ятник дітям-жертвам РФ відкрили в Харкові. Зеленська плакала (фото, відео)
У Харкові відкрили пам’ятник дітям, які загинули внаслідок агресії РФ. У заході взяла участь перша леді Олена Зеленська, пише видання “Ми-Україна” в Telegram.
Як повідомлялося, пам’ятник – це скульптури хлопчика і дівчинки в образі ангелів з обгорілими крилами, які летять високо в небо. Автор – харківський скульптор Михайло Ятченко.
Під час виступу перша леді, яка вперше приїхала в Харків з початку повномасштабного вторгнення, не стримала сліз.
“Важко відкривати пам’ятники загиблим, особливо, якщо ці загиблі – діти. Я згадую фото, коли тато тримає за руку свого загиблого тут у Харкові сина. Таке неможливо забути й неможливо з цим змиритися”, – сказала вона.
Зеленська також назвала страшні цифри: Росія за рік забрала життя 485 українських дітей, із них 76 – втратила Харківщина.
“Цей біль неможливо осягнути. Хоча б трішки послабити його можна тільки розділивши його між усіма нами”, – додала Зеленська.
Фото, відео: “Ми-Україна”
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 15:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відкрили пам’ятник дітям, які загинули внаслідок агресії РФ. У заході взяла участь перша леді Олена Зеленська, пише видання “Ми-Україна” в Telegram.".