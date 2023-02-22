Ангели з обгорілими крилами: у Харкові створюють пам’ятник дітям-жертвам РФ

У Харкові працюють над макетом пам’ятника дітям – мешканцям міста та області, чиї життя забрала збройна агресія РФ.

Рішення встановити такий монумент у центрі Харкова було ухвалено за підтримки громадськості та меценатів, повідомив у Telegram народний депутат Павло Якименко.

Автор пам’ятника – харківський скульптор Михайло Ятченко.

“Я доопрацював цю ідею, намалював ескіз, вигадав такий образ – хлопчик і дівчинка в образі ангелів з обгорілими крилами летять високо в небо. Робиться у глині. Ще не закінчено роботу. Потім буде бронза, відлито з бронзи. І все це стоятиме на великих гранітних плитах”, – розповів Ятченко.

Відео: Павло Якименко

Нагадаємо, 16 лютого мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на вулиці Сумській, 37 (будівля Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості – ред.) планується встановити пам’ятний знак з метою увічнити пам’ять дітей, які загинули внаслідок повномасштабної війни РФ проти України.