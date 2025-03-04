Величезне розп’яття з уламків снарядів виставили в місті на Харківщині (фото)

Скульптуру Ісуса Христа, створену з уламків снарядів з Харківської області, 4 березня презентують у центрі міста Богодухів.

Як повідомляє Богодухівська районна рада у фейсбуці, «Хрест миру» створили восени 2024 року в Одесі американський художник українського походження Сергій Мельникоф та майстер з металу Віктор Бєльчик.

Скульптуру Ісуса Христа виготовили із 20 тисяч артилерійських мін та снарядів, зібраних у Золочівській та Дергачівській громадах Харківської області. Фігура важить близько тонни та покрита шаром золота 999,9 проби, нанесеного гальванічним способом.

Хрест зробили з 15 метрів труб, які працівники аварійних служб Харкова та Одеси демонтували у будинках, пошкоджених внаслідок обстрілів росіян. Закріплений хрест на протитанковому їжаку, виготовленому з рейок одного з трамвайного депо Харкова. Їх після Другої світової війни зробили на заводі “Азовсталь” у Маріуполі.

Художній об’єкт є не лише символом стійкості та надії, а й нагадуванням про ціну, яку доводиться платити за волю.

На Алеї слави у Богодухові «Хрест миру» можна побачити до 20:00. До середини квітня інсталяцію планують презентувати в 14 населених пунктах України, а також на горі Говерла. Після експозиція подорожуватиме містами Європи.