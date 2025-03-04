Live
  • Вт 04.03.2025
  • Харків  +3°С
  • USD 41.59
  • EUR 43.54

Величезне розп’яття з уламків снарядів виставили в місті на Харківщині (фото)

Культура 17:35   04.03.2025
Олена Нагорна
Величезне розп’яття з уламків снарядів виставили в місті на Харківщині (фото) Фото: Богодухівська районна рада

Скульптуру Ісуса Христа, створену з уламків снарядів з Харківської області, 4 березня презентують у центрі міста Богодухів.

Як повідомляє Богодухівська районна рада у фейсбуці, «Хрест миру» створили восени 2024 року в Одесі американський художник українського походження Сергій Мельникоф та майстер з металу Віктор Бєльчик.

Фото: Богодухівська районна рада

Скульптуру Ісуса Христа виготовили із 20 тисяч артилерійських мін та снарядів, зібраних у Золочівській та Дергачівській громадах Харківської області. Фігура важить близько тонни та покрита шаром золота 999,9 проби, нанесеного гальванічним способом.

Фото: Богодухівська районна рада

Хрест зробили з 15 метрів труб, які працівники аварійних служб Харкова та Одеси демонтували у будинках, пошкоджених внаслідок обстрілів росіян. Закріплений хрест на протитанковому їжаку, виготовленому з рейок одного з трамвайного депо Харкова. Їх після Другої світової війни зробили на заводі “Азовсталь” у Маріуполі.

Фото: Богодухівська районна рада

Художній об’єкт є не лише символом стійкості та надії, а й нагадуванням про ціну, яку доводиться платити за волю.

На Алеї слави у Богодухові «Хрест миру» можна побачити до 20:00. До середини квітня інсталяцію планують презентувати в 14 населених пунктах України, а також на горі Говерла. Після експозиція подорожуватиме містами Європи.

Фото: Богодухівська районна рада

 Читайте також: Скульптуру з уламків збитої ракети РФ створив митець із Харківщини (сюжет)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
Величезне розп’яття з уламків снарядів виставили в місті на Харківщині (фото)
Величезне розп’яття з уламків снарядів виставили в місті на Харківщині (фото)
04.03.2025, 17:35
Новини Харкова — головне за 4 березня: замінили прапор, зростає захворюваність
Новини Харкова — головне за 4 березня: замінили прапор, зростає захворюваність
04.03.2025, 18:05
Три авіабомби скинули росіяни на Козачу Лопань: поранений та руйнування (фото)
Три авіабомби скинули росіяни на Козачу Лопань: поранений та руйнування (фото)
04.03.2025, 17:55
Проблеми з водою в середу будуть в одному з районів Харкова: адреси
Проблеми з водою в середу будуть в одному з районів Харкова: адреси
04.03.2025, 16:15
Де атакували окупанти впродовж дня на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00
Де атакували окупанти впродовж дня на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00
04.03.2025, 16:49

Новини за темою:

13:29
ТЦК мобілізували заброньованих працівників у Богодухові – нардеп: реакція ЗСУ
21:35
На Богодухів на Харківщині скинули три КАБи: пошкоджене сільгосппідприємство
08:50
По Ізюму вдарили Х-59, за добу на Харківщині – загиблий і 23 постраждалих
14:26
До 8 осіб зросла кількість поранених у Богодухові на Харківщині
12:32
Росіяни били із РСЗВ. Число поранених зросло у Богодухові на Харківщині

Ви читали новину: «Величезне розп’яття з уламків снарядів виставили в місті на Харківщині (фото)»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 17:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скульптуру Ісуса Христа, створену з уламків снарядів з Харківської області, 4 березня презентують у центрі міста Богодухів.".