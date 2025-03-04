Огромное распятие из обломков снарядов выставили в городе на Харьковщине 📷

Скульптуру Иисуса Христа, созданную из обломков снарядов из Харьковской области, 4 марта презентуют в центре города Богодухов.

Как сообщает Богодуховский районный совет в Facebook, «Крест мира» создали осенью 2024 года в Одессе американский художник украинского происхождения Сергей Мельникоф и мастер по металлу Виктор Бельчик.

Скульптуру Иисуса Христа изготовили из 20 тысяч артиллерийских мин и снарядов, собранных в Золочевской и Дергачевской громадах Харьковской области. Фигура весит около тонны и покрыта слоем золота 999,9 пробы, нанесенного гальваническим методом.

Крест сделали из 15 метров труб, которые работники аварийных служб Харькова и Одессы демонтировали в домах, поврежденных в результате ракетных обстрелов россиян. Закреплен крест на противотанковом еже, изготовленном из рельсов одного из трамвайного депо Харькова. Их после Второй мировой войны сделали на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Художественный объект является не только символом стойкости и надежды, но и напоминанием о цене, которую приходится платить за свободу.

На Аллее славы в Богодухове «Крест мира» можно увидеть до 20:00. До середины апреля инсталляцию планируют представить в 14 населенных пунктах Украины, а также на горе Говерла. После экспозиция будет путешествовать по городам Европы.