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Огромное распятие из обломков снарядов выставили в городе на Харьковщине 📷

Культура 17:35   04.03.2025
Елена Нагорная
Огромное распятие из обломков снарядов выставили в городе на Харьковщине 📷 Фото: Богодуховский райсовет

Скульптуру Иисуса Христа, созданную из обломков снарядов из Харьковской области, 4 марта презентуют в центре города Богодухов.

Как сообщает Богодуховский районный совет в Facebook, «Крест мира» создали осенью 2024 года в Одессе американский художник украинского происхождения Сергей Мельникоф и мастер по металлу Виктор Бельчик.

Фото: Богодуховский райсовет

Скульптуру Иисуса Христа изготовили из 20 тысяч артиллерийских мин и снарядов, собранных в Золочевской и Дергачевской громадах Харьковской области. Фигура весит около тонны и покрыта слоем золота 999,9 пробы, нанесенного гальваническим методом.

Фото: Богодуховский райсовет

Крест сделали из 15 метров труб, которые работники аварийных служб Харькова и Одессы демонтировали в домах, поврежденных в результате ракетных обстрелов россиян. Закреплен крест на противотанковом еже, изготовленном из рельсов одного из трамвайного депо Харькова. Их после Второй мировой войны сделали на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Фото: Богодуховский райсовет

Художественный объект является не только символом стойкости и надежды, но и напоминанием о цене, которую приходится платить за свободу.

На Аллее славы в Богодухове «Крест мира» можно увидеть до 20:00. До середины апреля инсталляцию планируют представить в 14 населенных пунктах Украины, а также на горе Говерла. После экспозиция будет путешествовать по городам Европы.

Фото: Богодуховский райсовет

 Читайте также: Скульптуру из обломков сбитой ракеты РФ создал художник с Харьковщины (сюжет)

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 17:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скульптуру Иисуса Христа, созданную из обломков снарядов из Харьковской области, 4 марта презентуют в центре города Богодухов.".