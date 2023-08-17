Скульптуру из обломков сбитой ракеты РФ создал художник с Харьковщины (сюжет)

В Харькове в рамках благотворительного аукциона «Надежда через искусство» представлена скульптура «Крылатая ракета», которую создал 24-летний художник из поселка Новая Водолага Илья Черномаз. Идея родилась в первые дни полномасштабной войны рф против Украины. Тогда рядом с мастерской Ильи, где он находился, шли бои. Скульптор прятался от обстрелов в ванне с глиной. Деньги, вырученные от продажи арт-объекта, он обещает направить на поддержку ВСУ.

Илья Черномаз, скульптор

Эта экспозиция называется «Крылатая ракета», но у нее есть второе название. Такое распятие. Силуэт напоминает и ракету крылатую, и само распятие. Эта идея человека, который находится в таком напряжении, в котором нас держит война почти второй год. Эта идея ко мне пришла в начале войны, где-то в первые месяцы, когда я вернулся в свой родной городок. И хотелось что-то сделать, потому что уже крыша ехала.

24-летний скульптор родился в поселке Новая Водолага. Он студент Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Первые дни полномасштабной войны Илья провел в своей мастерской, прячась от обстрелов в ванне с глиной, потому что за стеной шли бои.

Высота скульптуры «Крылатая ракета» — 3,5 метра, размах рук — 3,4, вес — 500 кг.

Илья Черномаз, скульптор

Я решил как-то с моим братом сделать скульптуру, которую можно потом, например, продать на аукционе и сделать какое-то доброе дело для военных. К сожалению, этого сырья, из которого сделана скульптура, достаточно, поэтому решили использовать этот материал.

Скульптура изготовлена из обломков российской ракеты класса «воздух-поверхность» Х-31, которую сбила украинская ПВО.

Илья Черномаз, скульптор

Скульптура сделана в основном из ракеты Х-31. Ее сбила ПВО возле моего городка. Военные потом мне привезли ее, потому что знали, что я хочу делать такой проект. Затем я изучил материал, из которого можно было сделать композицию. Затем разработал макет небольшой такой, сантиметров 40. Потом показал военным. Сказал, что вот такой макет. Такие материалы нужны. Это, к сожалению, не работает, как на заказ. Чтобы тебе ПВО сбивала ракеты. Мне еще разрешили посетить ГСЧС и там выбрать какие-то обломки безопасные, которые могли бы мне понадобиться в этом проекте.

Металл — главный материал времен войны. Он убивает и защищает. В нем есть большая энергия и напряжение.

Илья Черномаз, скульптор

Непростая достаточно такая вещь, особенно это сырье. Потому что оно очень хрупкое, но прежде всего очень прочное. Оно может быть миллиметр толщиной в миллиметр. И когда ты пытаешься каким-то сверлом ее просверлить, то сверло просто заправляется и не в состоянии этого сделать. Поэтому приходилось или пробивать там как-то и потом разваливать. Но сверло сразу приходило в нерабочее состояние.

Война не позволяет работать с миром прекрасного. Она заставляет художников фиксировать боль и трагедию.

Илья Черномаз, скульптор

Далее, когда мы уже отстроим свою страну и, я думаю, мы сможем устанавливать что-то красивое, красивее. Потому что сейчас в таких условиях это на меня сначала очень стрессово повлияло, и я не мог красивую, прекрасную, какую-то такую визуально красивую вещь сделать. Давит на тебя эта вся ситуация. Все эти страхи, которые вокруг были вначале. И эти весь стресс. И как-то выдать не какую-то красивую вещь, а вот такую. Которая сейчас формирует нашу как бы реальность.

Деньги с продажи этого арт-объекта пойдут на поддержку ВСУ.

Илья Черномаз, скульптор

Мы собираемся продать эту скульптуру, чтобы купить каких-то дронов. Разведывательных или ударных, чтобы нашим ребятам меньше нужно было взаимодействовать непосредственно с противником, с дистанции работать.