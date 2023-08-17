Скульптуру з уламків збитої ракети РФ створив митець із Харківщини (сюжет)

У Харкові в межах благодійного аукціону “Надія через мистецтво” представлена скульптура “Крилата ракета”, яку створив 24-річний митець із селища Нова Водолага Ілля Чорномаз. Ідея народилася в перші дні повномасштабної війни рф проти України. Тоді поруч з майстернею Іллі, де він знаходився, точилися бої. Скульптор ховався від обстрілів у ванній з глиною. Гроші з продажу артоб’єкта він обіцяє спрямувати на підтримку ЗСУ.

Ілля Чорномаз, скульптор

Ця експозиція називається «Крилата ракета», але в неї є друга назва. Таке розп’яття. Якби силует нагадує і ракету крилату, і саме розп’яття. Ця ідея людини, яка знаходиться в такій напрузі, в якій нас тримає війна майже другий рік. Ця ідея до мене прийшла на початку війни, десь у перші місяці, коли я повернувся у своє рідне містечко. І хотілось щось зробити, бо вже дах їхав.

24-річний скульптор народився в селищі Нова Водолага. Він студент Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Перші дні повномасштабної війни Ілля провів у своїй майстерні, ховаючись від обстрілів у ванній з глиною, бо за стіною точилися бої.

Висота скульптури “Крилата ракета” – 3,5 метри, розмах рук – 3,4, вага – 500 кг.

Ілля Чорномаз, скульптор

Я вирішив якось з моїм братом зробити скульптуру, яку можна потім, наприклад, продати на аукціоні і зробити якусь добру справу для військових. На жаль, цієї сировини, із якої зроблена скульптура, вдосталь, то вирішили використати цей матеріал.

Скульптура виготовлена з уламків російської ракети класу «повітря-поверхня» Х-31, яку збила українська ППО.

Ілля Чорномаз, скульптор

Скульптура зроблена в основному з ракети Х-31. Її збила ППО коло мого містечка. Військові потім мені привезли її, бо знали, що я хочу робити такий проєкт. Потім я вивчив матеріал, з якого можна було зробити композицію. Потім розробив макет невеличкий такий, сантиметрів 40. Потім показав військовим. Сказав, що ось такий макет. Такі матеріали потрібні. Це, на жаль не працює, як на замовлення. Щоб тобі ППО збивала ракети. Мені ще дозволили завітати в ДСНС і там обрати якісь уламки безпечні, які б могли б мені знадобитися у цьому проєкті.

Метал – головний матеріал часів війни. Він вбиває і захищає. У ньому є велика енергія і напруга.

Ілля Чорномаз, скульптор

Непроста досить така річ, особливо ця сировина. Бо вона дуже крихка, але насамперед дуже міцна. Вона може бути міліметр завтовшки. І коли ти намагаєшся якимось свердлом її просвердлити, то свердло просто заправляється і не в змозі цього зробити. Тому доводилось або пробивати там якось і потім розвалювати. Але свердло одразу приходило в неробочий стан.

Війна не дозволяє працювати зі світом прекрасного. Вона змушує художників фіксувати біль та трагедію.

Ілля Чорномаз, скульптор

Далі, коли ми вже відбудуємо свою країну і, я думаю, ми зможемо встановлювати щось гарніше, красивіше. Бо зараз в таких умовах це на мене спочатку дуже стресово вплинуло, і я не міг красиву, прекрасну, якусь таку візуально гарну річ зробити. Давить на тебе ця вся ситуація. Усі ці страхи, які навколо були напочатку. І оці весь стрес. І якось видати не якусь гарну річ, а ось таку. Яка зараз формує нашу якби реальність.

Гроші з продажу цього артоб’єкта підуть на підтримку ЗСУ.

Ілля Чорномаз, скульптор

Ми збираємося продати цю скульптуру, щоб купити якихось дронів. Розвідувальних або ударних, щоб нашим хлопцям менше потрібно було взаємодіяти безпосередньо з супротивником, з дистанції працювати.