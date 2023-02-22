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Ангелы с обгоревшими крыльями: в Харькове создают памятник детям-жертвам РФ

Общество 09:38   22.02.2023
Елена Нагорная
Ангелы с обгоревшими крыльями: в Харькове создают памятник детям-жертвам РФ Фото: скрин с видео

В Харькове работают над макетом памятника детям — жителям города и области, чьи жизни забрала вооруженная агрессия РФ.

Решение установить такой монумент в центре Харькова было принято при поддержке общественности и меценатов, сообщил в Telegram народный депутат Павел Якименко.

Автор памятника — харьковский скульптор Михаил Ятченко.

«Я доработал эту идею, нарисовал эскиз, придумал такой образ — мальчик и девочка в образе ангелов с обгоревшими крыльями летят высоко в небо. Делается в глине. Еще не закончена работа. Потом будет бронза, отлито из бронзы. И все это будет стоять на больших гранитных плитах», — рассказал Ятченко.

Видео: Павел Якименко

Напомним, 16 февраля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на улице Сумской, 37 (здание Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества — ред.) планируется установить памятный знак с целью увековечить память детей, погибших в результате полномасштабной войны РФ против Украины.

 

Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 09:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работают над макетом памятника детям — жителям города и области, чьи жизни забрала вооруженная агрессия РФ.".