Ангелы с обгоревшими крыльями: в Харькове создают памятник детям-жертвам РФ

В Харькове работают над макетом памятника детям — жителям города и области, чьи жизни забрала вооруженная агрессия РФ.

Решение установить такой монумент в центре Харькова было принято при поддержке общественности и меценатов, сообщил в Telegram народный депутат Павел Якименко.

Автор памятника — харьковский скульптор Михаил Ятченко.

«Я доработал эту идею, нарисовал эскиз, придумал такой образ — мальчик и девочка в образе ангелов с обгоревшими крыльями летят высоко в небо. Делается в глине. Еще не закончена работа. Потом будет бронза, отлито из бронзы. И все это будет стоять на больших гранитных плитах», — рассказал Ятченко.

Видео: Павел Якименко

Напомним, 16 февраля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на улице Сумской, 37 (здание Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества — ред.) планируется установить памятный знак с целью увековечить память детей, погибших в результате полномасштабной войны РФ против Украины.