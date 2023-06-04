Памятник детям-жертвам РФ открыли в Харькове. Зеленская плакала (фото, видео)
В Харькове открыли памятник детям, погибшим в результате агрессии РФ. В мероприятии приняла участие первая леди Елена Зеленская, пишет издание «Мы-Украина» в Telegram.
Как сообщалось, памятник представляет собой фигуры мальчика и девочки в образе ангелов с обгоревшими крыльями, которые летят высоко в небо. Автор — харьковский скульптор Михаил Ятченко.
Во время выступления первая леди, которая впервые приехала в Харьков с начала полномасштабного вторжения, не смогла сдержать слез.
«Трудно открывать памятники погибшим, особенно, если эти погибшие — дети. Я вспоминаю фото, когда папа держит за руку своего погибшего здесь в Харькове сына. Такое невозможно забыть и невозможно с этим смириться», — сказала она.
Зеленская также назвала страшные цифры: Россия за год забрала жизни 485 украинских детей, из них 76 — потеряла Харьковщина.
«Эту боль невозможно постичь. Хотя бы немного ослабить ее можно только разделив ее между всеми нами», — добавила Зеленская.
Фото, видео: «Мы-Украина»
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 15:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове открыли памятник детям, погибшим в результате агрессии РФ. В мероприятии приняла участие первая леди Елена Зеленская, пишет издание «Мы-Украина» в Telegram.".