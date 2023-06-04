Открытие в Харькове памятника детям, убитым РФ. Подробности (фото)
Памятник детям, погибшим в результате агрессии РФ против Украины, открыли в Харькове рядом со зданием областного дворца детского и юношеского творчества.
Архитектурная композиция состоит из фигур детей — мальчика и девочки, которые взлетают над гранитной глыбой, олицетворяющей взрыв. Скульптуры предстают в образе ангелов с обгоревшими крыльями. Они выполнены в бронзе со специальной облицовкой, которая придает металлу дополнительную долговечность и оттенки. Общая высота всей композиции составляет около пяти метров, пишет пресс-служба ХОВА.
На вертикальной полированной плоскости камня нанесен текст:
«Маленьким ангелам,
которые так рано встретились
с человеческой жестокостью
и, к сожалению, никогда
не станут взрослыми…».
За 15 месяцев войны россияне убили на Харьковщине 76 детей. Самой молодой жертве путинских преступлений было всего 5 месяцев. Более 200 детей получили ранения.
«Трудно открывать памятники погибшим. Особенно если эти погибшие — дети. Ведь дети должны жить. Как должны были жить маленькие жители разбитых российскими ракетами домов по всей стране. Должны были жить все пассажиры автомобилей с надписью «Дети», расстрелянных оккупантами», — сказала первая леди Елена Зеленская.
«Пусть этот памятник станет вечным воспоминанием о невинных жертвах российских террористов и символом неотвратимого наказания за ужасные преступления оккупантов», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 17:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Памятник детям, погибшим в результате агрессии РФ против Украины, открыли в Харькове рядом со зданием областного дворца детского и юношеского творчества.".