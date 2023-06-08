В Харькове освятили памятник детям, погибшим в результате агрессии РФ (сюжет)

В Харькове освятили памятник детям, погибшим в результате российской агрессии. Его открыли 4 июня рядом со зданием областного дворца детского и юношеского творчества. Молебен провел Юрий Потыкун — иерей, капеллан 113-й бригады теробороны. По данным ХОВА, за 15 месяцев войны россияне убили на Харьковщине 76 детей. Самой молодой жертве путинских преступлений было 5 месяцев. Более 200 детей получили ранения.

Архитектурная композиция состоит из фигур детей, взлетающих над гранитной глыбой, олицетворяющей взрыв.

Михаил Соколов, главный сержант 113-й бригады ТрО

Около недели назад был открыт памятник погибшим нашим ангелочкам — детям как Харьковщины, так и всей нашей Украины. Но не был проведен молебен. Мы решили исправить. Это худшее, что можно себе представить, когда маленький ребенок, по частям его ищем. Нет слов, которыми можно было бы передать горе родителей и всей Украины.

Монумент установлен рядом со зданием Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества.

Татьяна Подберезкина, директор Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества

Бережем нашу Украину. Надеемся, что ваше детство, которое, к сожалению, россияне сделали детством войны, мы надеемся, что мы будем заботиться о вас даже в такое тяжелое время. Мы будем объединяться. И мы будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы счастливыми глаза ваши видели даже в такое тяжелое время.

Фигуры детей предстают в образе ангелов с обгоревшими крыльями. Они выполнены в бронзе. Общая высота всей композиции составляет около пяти метров.

Ярослава, участница детского театра-студии «АЗарт»

Танцуй за тех, кто здесь родился и здесь пал. Танцуй за тех, у кого больше нет ног. Танцуй за умерших детей, мужчин и женщин. Танцуй, моя родная, ты заслужила этот танец. Те, кто жжет здесь села, уже прокляты и разодраны — это танец твоей жизни, а значит — танец их смерти.

За 15 месяцев войны россияне убили на Харьковщине 76 детей. Самой младшей жертве было 5 месяцев. Более 200 детей получили ранения.

Юрий Потыкун, иерей, капеллан 113-й бригады ТрО

Господь принимает их души, и они будут в царстве небесном. Они уже там. Нам бы туда попасть. Чтобы мы своими праведными делами в этой жизни попали в то место, где они находятся. Радостное, святое.