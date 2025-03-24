Харків залишився без найбільшого прапора – причина
Фото: ХМР
Чому в Харкові поки що немає найбільшого прапора України, пояснили у мерії.
Як зазначили у пресслужбі міськради, зникнення полотнища пов’язане з погодними умовами.
“Працівники СКП «Харківзеленбуд» замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший через погіршення погодних умов”, – пояснили в мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 10:41;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чому в Харкові поки що немає найбільшого прапора України, пояснили у мерії.".