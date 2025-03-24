Харків залишився без найбільшого прапора – причина

Чому в Харкові поки що немає найбільшого прапора України, пояснили у мерії.

Як зазначили у пресслужбі міськради, зникнення полотнища пов’язане з погодними умовами.

“Працівники СКП «Харківзеленбуд» замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший через погіршення погодних умов”, – пояснили в мерії.