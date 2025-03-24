Харьков остался без самого большого флага – причина
Почему в Харькове пока что нет наибольшего флага Украины, объяснили в мэрии.
Как отметили в пресс-службе горсовета, пропажа полотнища связанна с погодными условиями.
«Работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший из-за ухудшения погодных условий», – объяснили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 10:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почему в Харькове пока что нет наибольшего флага Украины, объяснили в мэрии.".