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Харьков остался без самого большого флага – причина

Общество 10:41   24.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьков остался без самого большого флага – причина

Почему в Харькове пока что нет наибольшего флага Украины, объяснили в мэрии.

Как отметили в пресс-службе горсовета, пропажа полотнища связанна с погодными условиями.

«Работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший из-за ухудшения погодных условий», – объяснили в мэрии.

Сняли флаг в Харькове
Фото: ХГС

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 10:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почему в Харькове пока что нет наибольшего флага Украины, объяснили в мэрии.".