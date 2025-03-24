Харьков остался без самого большого флага – причина

Почему в Харькове пока что нет наибольшего флага Украины, объяснили в мэрии.

Как отметили в пресс-службе горсовета, пропажа полотнища связанна с погодными условиями.

«Работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший из-за ухудшения погодных условий», – объяснили в мэрии.