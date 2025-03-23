Ветер и тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 24 марта
Фото: geograph.org.uk
Завтра, 24 марта, синоптики обещают облачную погоду без существенных осадков. А также предупреждают про опасный ветер.
Прогноз погоды опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По данным специалистов, в Харькове температура воздуха ночью в понедельник будет 2 – 4° тепла, а днем 13 – 15° тепла.
В области: температура воздуха ночью 0 – 5° тепла, днем 11 – 16° тепла.
Также ожидают сильный ветер с порывами 15 – 20 м/с.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в течение недели температура воздуха в Харьковской области будет постепенно расти: к пятнице достигнет уже 18° тепла днем.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 20:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 24 марта, синоптики обещают облачную погоду без существенных осадков. А также предупреждают про опасный ветер".