Ветер и тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 24 марта

Завтра, 24 марта, синоптики обещают облачную погоду без существенных осадков. А также предупреждают про опасный ветер.

Прогноз погоды опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным специалистов, в Харькове температура воздуха ночью в понедельник будет 2 – 4° тепла, а днем 13 – 15° тепла.

В области: температура воздуха ночью 0 – 5° тепла, днем 11 – 16° тепла.

Также ожидают сильный ветер с порывами 15 – 20 м/с.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в течение недели температура воздуха в Харьковской области будет постепенно расти: к пятнице достигнет уже 18° тепла днем.