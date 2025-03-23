Live
  • Вс 23.03.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

Ветер и тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 24 марта

Погода 20:00   23.03.2025
Оксана Горун
Ветер и тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 24 марта Фото: geograph.org.uk

Завтра, 24 марта, синоптики обещают облачную погоду без существенных осадков. А также предупреждают про опасный ветер.

Прогноз погоды опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным специалистов, в Харькове температура воздуха ночью в понедельник будет 2 – 4° тепла, а днем 13 – 15° тепла.

В области: температура воздуха ночью 0 – 5° тепла, днем 11 – 16° тепла.

Также ожидают сильный ветер с порывами 15 – 20 м/с.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в течение недели температура воздуха в Харьковской области будет постепенно расти: к пятнице достигнет уже 18° тепла днем.

Читайте также: Миллион цветов, без петуний: какие клумбы планируют в этом году в Харькове

Автор: Оксана Горун
Популярно
Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState
Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState
23.03.2025, 12:50
Новости Харькова — главное 23 марта: протест в Харькове, ВСУ освободили село
Новости Харькова — главное 23 марта: протест в Харькове, ВСУ освободили село
23.03.2025, 18:36
Дефицит врачей: каких специалистов не хватает в Харькове и области
Дефицит врачей: каких специалистов не хватает в Харькове и области
23.03.2025, 17:45
Как обрезать плодовые деревья: агроном из Харькова — кратко об основном 📹
Как обрезать плодовые деревья: агроном из Харькова — кратко об основном 📹
22.03.2025, 10:00
Масштабные изменения в движении транспорта анонсируют в Харькове в воскресенье
Масштабные изменения в движении транспорта анонсируют в Харькове в воскресенье
21.03.2025, 19:32
Потери РФ в 2025 уже превысили 2022-й: так ли это, оценил Жорин по Харьковщине
Потери РФ в 2025 уже превысили 2022-й: так ли это, оценил Жорин по Харьковщине
23.03.2025, 18:59

Новости по теме:

12:34
Синоптики предупредили об опасности в Харькове и области
13:44
Сильный ветер будет в Харькове и области в пятницу. Когда ждать похолодания
12:35
Об опасности предупредили жителей Харькова и области метеорологи
13:37
Опасно будет в Харькове и области в четверг: о чем предупреждают жителей
13:00
Предупреждение для жителей Харькова и области: какая опасность будет в среду

Вы читали новость: «Ветер и тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 24 марта»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 20:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 24 марта, синоптики обещают облачную погоду без существенных осадков. А также предупреждают про опасный ветер".