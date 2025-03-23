Синоптики предупредили об опасности в Харькове и области
Завтра, 24 марта, в Харькове и регионе ожидают сильный ветер.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковщине опубликовал региональный центр по гидрометеорологии. По данным синоптиков, ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с.
В такую погоду опасно находиться вблизи деревьев и проводов ЛЭП. Также угрозу следует воспринять всерьез тем, кто все еще выжигает сухостой, не прислушиваясь к советам ГСЧС. Ведь ветер может быстро превратить небольшой костер в неконтролируемый пожар.
Только за минувшие сутки, по данным спасателей, в Харьковской области выгорело около 62 га открытых территорий. В экосистемах было 69 пожаров.
Читайте также: Миллион цветов, без петуний: какие клумбы планируют в этом году в Харькове
«Причиной возникновения этих пожаров является человеческая халатность или умышленное выжигание сухостоя. Вредная, варварская привычка сжигать сухие остатки растительности осталась нам от советских времен. В результате сжигания прошлогодней травы случаются масштабные пожары, которые уничтожают нашу окружающую среду. Погибают растения и животные, обедняется состав почвы, загрязняются атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды. Экосистемы теряют биоразнообразие на долгие годы. Помните, пожары в экосистемах могут привести к распространению огня на лесные массивы, жилые дома и рядом расположенные сооружения», — предупредила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Новости по теме:
- Категории: Харьков; Теги: ветер, новости Харькова, погода, предупреждение, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синоптики предупредили об опасности в Харькове и области»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 12:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 24 марта, в Харькове и регионе ожидают сильный ветер".