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Синоптики предупредили об опасности в Харькове и области

Харьков 12:34   23.03.2025
Оксана Горун
Синоптики предупредили об опасности в Харькове и области Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Завтра, 24 марта, в Харькове и регионе ожидают сильный ветер.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковщине опубликовал региональный центр по гидрометеорологии. По данным синоптиков, ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с.

В такую погоду опасно находиться вблизи деревьев и проводов ЛЭП. Также угрозу следует воспринять всерьез тем, кто все еще выжигает сухостой, не прислушиваясь к советам ГСЧС. Ведь ветер может быстро превратить небольшой костер в неконтролируемый пожар.

Только за минувшие сутки, по данным спасателей, в Харьковской области выгорело около 62 га открытых территорий. В экосистемах было 69 пожаров.

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«Причиной возникновения этих пожаров является человеческая халатность или умышленное выжигание сухостоя. Вредная, варварская привычка сжигать сухие остатки растительности осталась нам от советских времен. В результате сжигания прошлогодней травы случаются масштабные пожары, которые уничтожают нашу окружающую среду. Погибают растения и животные, обедняется состав почвы, загрязняются атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды. Экосистемы теряют биоразнообразие на долгие годы. Помните, пожары в экосистемах могут привести к распространению огня на лесные массивы, жилые дома и рядом расположенные сооружения», — предупредила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 12:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 24 марта, в Харькове и регионе ожидают сильный ветер".