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Синоптики попередили про небезпеку в Харкові та області

Харків 12:34   23.03.2025
Оксана Горун
Синоптики попередили про небезпеку в Харкові та області Фото: СКП «Харківзеленбуд»

Завтра, 24 березня, в Харкові та регіоні очікують сильний вітер.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині опублікував регіональний центр із гідрометеорології. За даними синоптиків, очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с.

У таку погоду небезпечно перебувати поблизу дерев і дротів ЛЕП. Також загрозу слід сприйняти серйозно тим, хто все ще випалює сухостій, не дослухаючись порад ДСНС. Адже вітер може швидко перетворити невелике багаття на неконтрольовану пожежу.

Лише минулої доби, за даними рятувальників, на Харківщині вигоріло близько 62 га відкритих територій. В екосистемах було 69 пожеж.

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“Причиною виникнення цих пожеж є людська недбалість, або навмисне випалювання сухостою. Шкідлива, варварська звичка спалювати сухі залишки рослинності залишилась нам від радянської доби. Внаслідок спалювання торішньої трави трапляються масштабні пожежі, які знищують наше довкілля. Гинуть рослини та тварини, збіднюється склад ґрунту, забруднюються атмосферне повітря, поверхневі й підземні води. Екосистеми втрачають біорізноманіття на довгі роки. Пам’ятайте, пожежі в екосистемах можуть спричинити поширення вогню на лісові масиви, житлові будинки та поруч розташовані споруди”, – попередила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 12:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 24 березня, в Харкові та регіоні очікують сильний вітер".