Вітер і тепло: прогноз погоди в Харкові та області на 24 березня

Завтра, 24 березня, синоптики обіцяють хмарну погоду без опадів. А також попереджають про небезпечний вітер.

Прогноз погоди опублікував Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

За даними фахівців, у Харкові температура повітря вночі в понеділок буде 2 – 4° тепла, а вдень 13 – 15° тепла.

В області: температура повітря вночі 0 – 5° тепла, вдень 11 – 16° тепла.

Також очікують сильний вітер із поривами 15 – 20 м/с.

За прогнозом Українського гідрометцентру, протягом тижня температура повітря на Харківщині поступово зростатиме: до п’ятниці досягне вже 18° тепла вдень.