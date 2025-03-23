Вітер і тепло: прогноз погоди в Харкові та області на 24 березня
Фото: geograph.org.uk
Завтра, 24 березня, синоптики обіцяють хмарну погоду без опадів. А також попереджають про небезпечний вітер.
Прогноз погоди опублікував Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
За даними фахівців, у Харкові температура повітря вночі в понеділок буде 2 – 4° тепла, а вдень 13 – 15° тепла.
В області: температура повітря вночі 0 – 5° тепла, вдень 11 – 16° тепла.
Також очікують сильний вітер із поривами 15 – 20 м/с.
За прогнозом Українського гідрометцентру, протягом тижня температура повітря на Харківщині поступово зростатиме: до п’ятниці досягне вже 18° тепла вдень.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 20:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 24 березня, синоптики обіцяють хмарну погоду без опадів. А також попереджають про небезпечний вітер".