Харьков — город-герой: в мэрии рассказали о новой стеле возле флагштока (фото)

На Сергиевской площади возле флагштока с государственным флагом установили стелу, посвященную Героям Украины. Идея ее создания принадлежит харьковской 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Об этом изданию «Редпост» рассказал замдиректора департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета Евгений Пасенов.

Стела представляет собой железобетонную конструкцию и пиксельный экран, на котором будет отображаться информация о Героях российско-украинской войны. Чиновник заверил, что на создание этого объекта не потратили ни одной гривны из бюджета.

«Идея и инициатива принадлежат 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко… Стела посвящена Героям Украины. Она имеет железобетонные конструкции. Этот материал символизирует выражение «Харьков-железобетон»,- говорит Пасенов.

Он также отметил, что место, где установили стелу, не является окончательным — ее могут перенести.

«В будущем, когда закончится война, есть идея создать аллею Героев. Это только пока концептуально исключительно, и туда перенести эту стелу», — резюмировал Пасенов.



Фото: Василий Голосный/»Редпост»