Шесть человек пострадали во время пожара в Харьковской области (фото)
128 человек спасли в психоневрологическом интернате города Южное, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Пожар произошел ночью 4 декабря в 21:44 в двухэтажном корпусе психоневрологического интерната.
Горел матрас и вещи в комнате на втором этаже. Площадь возгорания 2 м₂.
Во время пожара пострадали 6 человек, из которых один человек получил 90% ожогов тела, еще 5 получили отравление угарным газом.
Всех пострадавших госпитализировали. Сотрудники заведения и сотрудники ГСЧС спасли 128 человек.
В 22:30 пожар ликвидировали.
Причины возгорания устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, интернат, ожоги, пожары, южное;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2025 в 09:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "128 человек спасли в психоневрологическом интернате города Южное, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".