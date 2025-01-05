Шесть человек пострадали во время пожара в Харьковской области (фото)

128 человек спасли в психоневрологическом интернате города Южное, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Пожар произошел ночью 4 декабря в 21:44 в двухэтажном корпусе психоневрологического интерната.

Горел матрас и вещи в комнате на втором этаже. Площадь возгорания 2 м₂.

Во время пожара пострадали 6 человек, из которых один человек получил 90% ожогов тела, еще 5 получили отравление угарным газом.

Всех пострадавших госпитализировали. Сотрудники заведения и сотрудники ГСЧС спасли 128 человек.

В 22:30 пожар ликвидировали.

Причины возгорания устанавливают.