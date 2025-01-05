Четверо пострадавших из-за удара «Шахеда» и пожара на Харьковщине

Сегодня, 5 января, россияне ночью ударили дроном по селу Краснокутск на Харьковщине, сообщили в Нацполиции.

05 января, 01:45 упал БПЛА «Герань». В результате взрыва повреждены 4 частных жилых дома. Среди пострадавших две женщины – 59 и 77 лет, мужчина – 33 года. У них острая реакция на стресс. Помощь оказали на месте.

В 07:22 произошел бытовой пожар в поселке Новая Водолага Харьковского района, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

В квартире на втором этаже 2-этажки горели домашние вещи и мебель на площади 4 м ₂. Огонь удалось потушить в 08:05. Пострадала 23-летняя девушка. Причину возгорания устанавливают.

Читайте также: Шесть человек пострадали во время пожара в Харьковской области