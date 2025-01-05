Четверо пострадавших из-за удара «Шахеда» и пожара на Харьковщине
Сегодня, 5 января, россияне ночью ударили дроном по селу Краснокутск на Харьковщине, сообщили в Нацполиции.
05 января, 01:45 упал БПЛА «Герань». В результате взрыва повреждены 4 частных жилых дома. Среди пострадавших две женщины – 59 и 77 лет, мужчина – 33 года. У них острая реакция на стресс. Помощь оказали на месте.
В 07:22 произошел бытовой пожар в поселке Новая Водолага Харьковского района, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
В квартире на втором этаже 2-этажки горели домашние вещи и мебель на площади 4 м ₂. Огонь удалось потушить в 08:05. Пострадала 23-летняя девушка. Причину возгорания устанавливают.
Читайте также: Шесть человек пострадали во время пожара в Харьковской области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, ГСЧС в Харьковской области, дрон, Нацполиция, пожары, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Четверо пострадавших из-за удара «Шахеда» и пожара на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 января 2025 в 10:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 5 января, россияне ночью ударили дроном по селу Краснокутск на Харьковщине, сообщили в Нацполиции.".