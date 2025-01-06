РФ выстроила систему резервов так, чтобы регулярно наступать на Харьковщине

О ситуации на Харьковском направлении, а также, почему РФ может постоянно наступать в области, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» пресс-секретарь 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.

Он констатировал, что каждый день на Харьковском направлении – тяжелый. Все из-за постоянных штурмов россиян, которые враг может реализовывать благодаря постоянной ротации и своевременному пополнению БК.

«Это уже длится много месяцев – такие постоянные пехотные штурмы с использованием FPV, плюс, артиллерия, плюс, КАБы. Что, конечно, в долгосрочной перспективе – очень тяжело», – сказал Бородин.

Также он рассказал, что происходит на участке государственной границе на севере Харьковщины, который контролируют ВСУ.

«Пока ситуация стабильная. Штурмовые действия, как и у нас, находятся в ежедневном плане. Меньше механизированных штурмов пока – больше пехотная составляющая работает. И, опять же, погода оказывает большое влияние, потому что иногда дни бывают такие, что невозможно использовать разведдроны и враг вслепую работает. Но со стороны врага, несмотря на то, что у них нет «глаз» – они все равно наступают. У них построена такая система этих резервов – максимально системная и антигуманная. И таким образом у них возможность наступлений есть не то чтобы ежечасно, но несколько раз в сутки», – отметил пресс-секретарь.