Live
  • Пн 06.01.2025
  • Харьков  -5°С
  • USD 42.09
  • EUR 43.33

РФ выстроила систему резервов так, чтобы регулярно наступать на Харьковщине

Фронт 10:34   06.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ выстроила систему резервов так, чтобы регулярно наступать на Харьковщине скриншот

О ситуации на Харьковском направлении, а также, почему РФ может постоянно наступать в области, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» пресс-секретарь 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.

Он констатировал, что каждый день на Харьковском направлении – тяжелый. Все из-за постоянных штурмов россиян, которые враг может реализовывать благодаря постоянной ротации и своевременному пополнению БК.

«Это уже длится много месяцев – такие постоянные пехотные штурмы с использованием FPV, плюс, артиллерия, плюс, КАБы. Что, конечно, в долгосрочной перспективе – очень тяжело», – сказал Бородин.

Также он рассказал, что происходит на участке государственной границе на севере Харьковщины, который контролируют ВСУ.

«Пока ситуация стабильная. Штурмовые действия, как и у нас, находятся в ежедневном плане. Меньше механизированных штурмов пока – больше пехотная составляющая работает. И, опять же, погода оказывает большое влияние, потому что иногда дни бывают такие, что невозможно использовать разведдроны и враг вслепую работает. Но со стороны врага, несмотря на то, что у них нет «глаз» – они все равно наступают. У них построена такая система этих резервов – максимально системная и антигуманная. И таким образом у них возможность наступлений есть не то чтобы ежечасно, но несколько раз в сутки», – отметил пресс-секретарь.

Читайте также: Что известно о продвижении РФ на Купянском и Боровском направлении: данные ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Что можно купить, продав жилье в Харькове
Что можно купить, продав жилье в Харькове
05.01.2025, 17:41
Сегодня 6 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 января: какой праздник и день в истории
06.01.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 6.01: пожар в харьковской бане, обстрел Орешанки
Новости Харькова — главное за 6.01: пожар в харьковской бане, обстрел Орешанки
06.01.2025, 11:05
Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости
Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости
06.01.2025, 09:53
В мэрии подвели итоги вчерашних ударов беспилотников по Харькову
В мэрии подвели итоги вчерашних ударов беспилотников по Харькову
06.01.2025, 09:36
Что уничтожили ВСУ в боях на севере области, рассказали в ОТГВ «Харьков»
Что уничтожили ВСУ в боях на севере области, рассказали в ОТГВ «Харьков»
06.01.2025, 11:18

Новости по теме:

09:44
Оккупанты продолжили атаковать Харьковщину даже в Новый год – где наступали
10:04
Об успехах РФ после пяти суток активных боев на Купянщине рассказал Машовец
09:30
Успехи РФ в районе Тихого и захват Старицы: в ISW опровергли заявления врага
18:32
Первое наступление роботов на Харьковщине оценил ISW (видео)
16:16
У границы в Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «РФ выстроила систему резервов так, чтобы регулярно наступать на Харьковщине»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 10:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении, а также, почему РФ может постоянно наступать в области, рассказал пресс-секретарь 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.".