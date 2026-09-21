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Четверо погибших: более 60 ударов КАБами пережила Золочевщина за месяц

Общество 12:08   21.09.2026
Виктория Яковенко
Четверо погибших: более 60 ударов КАБами пережила Золочевщина за месяц Фото: «Заря»

В Золочевской громаде сообщили о последствиях вражеских ударов за последний месяц.

«Золочевская громада остается под постоянными обстрелами российских войск. За последний месяц по населенным пунктам зафиксировано 64 удара управляемыми авиабомбами, каждый день — десятки атак беспилотниками. Разрушаются коммуникации и инфраструктура», — сообщает издание «Заря».

По данным Золочевского поселкового совета, в результате обстрелов за месяц ранения получили 24 жителя, четыре человека погибли.

«Последние дни показали риски перебоев в транспортном сообщении, электро- и газоснабжении в осенне-зимний период. Среди ключевых задач – обеспечение жителей продуктами питания и теплом. Чтобы оценить ситуацию на месте и определить потребности громады, в Золочев приехали представители Управления ООН по координации гуманитарных дел. Они провели встречу с руководством громады и обсудили первоочередные направления поддержки», — говорится в сообщении.

Как сообщили в поселковом совете, за год при координации УКГС ООН уязвимые семьи получают денежную помощь — 12 300 гривен.

«В то же время, накануне зимы остаются незакрытые потребности: генераторы, печки-буржуйки, гигиенические наборы для семей с детьми, а также финансирование отопительного сезона», — добавили в поселковом совете.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 12:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Золочевской громаде сообщили о последствиях вражеских ударов за последний месяц.".