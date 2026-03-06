Били КАБами и БпЛА – Синегубов рассказал, как прошли сутки в регионе

За сутки россияне обстреляли десять населенных пунктов области, а также Харьков. Пострадавших в результате вражеских атак нет, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:

четыре КАБа;

восемь БпЛА типа «Герань-2»;

два fpv-дрона;

22 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие и электросети, в Купянском – россияне атаковали частный дом,

«В Харьковском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Манченко); в Чугуевском районе повреждено остекление окон многоквартирного дома (сел. Малиновка), железнодорожная инфраструктура (г. Чугуев), два частных дома, хозяйственное сооружение (пос. Печенеги)», – добавил начальник ХОВА.