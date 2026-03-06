Live

Били КАБами и БпЛА – Синегубов рассказал, как прошли сутки в регионе

Происшествия 08:55   06.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Били КАБами и БпЛА – Синегубов рассказал, как прошли сутки в регионе Фото: пресс-служба ХОВА

За сутки россияне обстреляли десять населенных пунктов области, а также Харьков. Пострадавших в результате вражеских атак нет, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • четыре КАБа;
  • восемь БпЛА типа «Герань-2»;
  • два fpv-дрона;
  • 22 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие и электросети, в Купянском – россияне атаковали частный дом,

«В Харьковском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Манченко); в Чугуевском районе повреждено остекление окон многоквартирного дома (сел. Малиновка), железнодорожная инфраструктура (г. Чугуев), два частных дома, хозяйственное сооружение (пос. Печенеги)», – добавил начальник ХОВА.

Читайте также: На севере от Харькова – затишье, в Генштабе рассказали о сутках на фронте

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
05.03.2026, 12:17
Новости Харькова – главное 5 марта: удар по животным, наши дома
Новости Харькова – главное 5 марта: удар по животным, наши дома
05.03.2026, 22:00
Новости Харькова – главное 6 марта: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 6 марта: как прошла ночь
06.03.2026, 08:20
Ночью и утром осадки. Прогноз погоды на 6 марта в Харькове и области
Ночью и утром осадки. Прогноз погоды на 6 марта в Харькове и области
05.03.2026, 19:55
Сегодня 6 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 марта 2026: какой праздник и день в истории
06.03.2026, 06:00
Били КАБами и БпЛА – Синегубов рассказал, как прошли сутки в регионе
Били КАБами и БпЛА – Синегубов рассказал, как прошли сутки в регионе
06.03.2026, 08:55

Новости по теме:

05.03.2026
Новости Харькова – главное 5 марта: удар по животным, наши дома
05.03.2026
Двое погибших и 13 пострадавших – Синегубов о последствиях ударов РФ
05.03.2026
Два «шахеда» атаковали сегодня ночью Харьков — что известно
04.03.2026
Взрыв возле многоэтажки в Харькове: погиб мужчина, его жена в больнице
04.03.2026
На Харьковщине из-за обстрелов пострадал ребенок – Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Били КАБами и БпЛА – Синегубов рассказал, как прошли сутки в регионе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 марта 2026 в 08:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки россияне обстреляли десять населенных пунктов области, а также Харьков. Пострадавших в результате вражеских атак нет, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".