Live

Били КАБами та БпЛА – Синєгубов розповів, як минула доба в регіоні

Події 08:55   06.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Били КАБами та БпЛА – Синєгубов розповів, як минула доба в регіоні

За добу росіяни обстріляли десять населених пунктів області та Харків. Постраждалих внаслідок ворожих атак немає, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • чотири КАБи;
  • вісім БпЛА типу “Герань-2”;
  • два fpv-дрони;
  • 22 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство та електромережі, у Куп’янському – росіяни атакували приватний будинок.

“У Харківському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Манченки); у Чугуївському районі пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку (сел. Малинівка), залізничну інфраструктуру (м. Чугуїв), два приватні будинки, господарчу споруду (сел. Печеніги)“, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: На півночі від Харкова – затишшя, у Генштабі розповіли про добу на фронті

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Били КАБами та БпЛА – Синєгубов розповів, як минула доба в регіоні
Били КАБами та БпЛА – Синєгубов розповів, як минула доба в регіоні
06.03.2026, 08:55
Сьогодні 6 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 березня 2026: яке свято та день в історії
06.03.2026, 06:00
Новини Харкова – головне 6 березня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 6 березня: як минула ніч
06.03.2026, 08:20
В обленерго опублікували графіки відключення світла на Харківщині
В обленерго опублікували графіки відключення світла на Харківщині
06.03.2026, 07:24
Новини Харкова – головне 5 березня: удар по тваринах, наші вдома
Новини Харкова – головне 5 березня: удар по тваринах, наші вдома
05.03.2026, 22:00
Дивіться вгору: що можна побачити в небі в березні, повідомив Музей астрономії
Дивіться вгору: що можна побачити в небі в березні, повідомив Музей астрономії
05.03.2026, 12:50

Новини за темою:

05.03.2026
Новини Харкова – головне 5 березня: удар по тваринах, наші вдома
05.03.2026
Двоє загиблих та 13 постраждалих – Синєгубов про наслідки ударів РФ
05.03.2026
Два «шахеди» атакували сьогодні вночі Харків – що відомо
04.03.2026
Вибух біля багатоповерхівки в Харкові: загинув чоловік, його дружина в лікарні
04.03.2026
На Харківщині через обстріли постраждала дитина – Синєгубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Били КАБами та БпЛА – Синєгубов розповів, як минула доба в регіоні», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2026 в 08:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу росіяни обстріляли десять населених пунктів області та Харків. Постраждалих внаслідок ворожих атак немає, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".