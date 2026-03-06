Били КАБами та БпЛА – Синєгубов розповів, як минула доба в регіоні
За добу росіяни обстріляли десять населених пунктів області та Харків. Постраждалих внаслідок ворожих атак немає, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- чотири КАБи;
- вісім БпЛА типу “Герань-2”;
- два fpv-дрони;
- 22 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство та електромережі, у Куп’янському – росіяни атакували приватний будинок.
“У Харківському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Манченки); у Чугуївському районі пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку (сел. Малинівка), залізничну інфраструктуру (м. Чугуїв), два приватні будинки, господарчу споруду (сел. Печеніги)“, – додав начальник ХОВА.
Читайте також: На півночі від Харкова – затишшя, у Генштабі розповіли про добу на фронті
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Били КАБами та БпЛА – Синєгубов розповів, як минула доба в регіоні», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2026 в 08:55;