Live
  • Вт 13.08.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.11

DeepState: ЗС РФ просунулися біля Піщаного, СОУ – поблизу Стельмахівки

Суспільство 15:00   13.08.2024
Олена Нагорна
DeepState: ЗС РФ просунулися біля Піщаного, СОУ – поблизу Стельмахівки

Про просування російських військових біля села Піщане Куп’янського району Харківської області повідомив проєкт DeepState.

Водночас, зазначили аналітики, у цьому районі є успіхи у Сил оборони, які відкинули супротивника поблизу села Стельмахівка Луганської області.

Нагадаємо, у зведенні за 11 серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про просування військ РФ на захід від Новоселівського на Куп’янському напрямку. Також 11 серпня про захоплення окупантами територій біля села Піщане інформував проєкт DeepState.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Житель Харківщини був готовий до “походу” Карпатами, але до Румунії не дійшов
Житель Харківщини був готовий до “походу” Карпатами, але до Румунії не дійшов
13.08.2024, 15:57
Лічильники тепла масово викрадають з харківських багатоповехівок (відео)
Лічильники тепла масово викрадають з харківських багатоповехівок (відео)
13.08.2024, 12:35
Сьогодні 13 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 13 серпня: яке свято та день в історії
13.08.2024, 06:00
Грози, град і шквали: штормове попередження оголошено на Харківщині
Грози, град і шквали: штормове попередження оголошено на Харківщині
13.08.2024, 15:34
Газовий балон вибухнув на Харківщині: один чоловік загинув, другий у лікарні
Газовий балон вибухнув на Харківщині: один чоловік загинув, другий у лікарні
13.08.2024, 15:18
DeepState: ЗС РФ просунулися біля Піщаного, СОУ – поблизу Стельмахівки
DeepState: ЗС РФ просунулися біля Піщаного, СОУ – поблизу Стельмахівки
13.08.2024, 15:00

Новини за темою:

09:33
DeepState повідомив про просування російських військ на Харківщині
08:01
ЗС РФ просунулися у двох місцях фронту на Харківщині: дані ISW та DeepState
19:56
Чи повністю окуповане Піщане на Харківщині – інформація DeepState
07:35
Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину
10:00
Новий фронт на Харківщині? DeepState позначив сіру зону, коментар ДПСУ

Ви читали новину: «DeepState: ЗС РФ просунулися біля Піщаного, СОУ – поблизу Стельмахівки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 15:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про просування російських військових біля села Піщане Куп’янського району Харківської області повідомив проєкт DeepState.".