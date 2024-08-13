DeepState: ЗС РФ просунулися біля Піщаного, СОУ – поблизу Стельмахівки

Про просування російських військових біля села Піщане Куп’янського району Харківської області повідомив проєкт DeepState.

Водночас, зазначили аналітики, у цьому районі є успіхи у Сил оборони, які відкинули супротивника поблизу села Стельмахівка Луганської області.

Нагадаємо, у зведенні за 11 серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про просування військ РФ на захід від Новоселівського на Куп’янському напрямку. Також 11 серпня про захоплення окупантами територій біля села Піщане інформував проєкт DeepState.