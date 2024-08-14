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Враг отошел от Сотницкого Казачка, на Купянщине потерь позиций нет — Синегубов

Политика 16:34   14.08.2024
Елена Нагорная
Враг отошел от Сотницкого Казачка, на Купянщине потерь позиций нет — Синегубов

Два дня назад российские военные отошли от приграничного села Сотницкий Казачок Золочевской громады, рассказал в комментарии «Думке» начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Однако говорить, что это стабилизировало ситуацию по этому направлению еще рано, потому что резервы у них на тех направлениях есть», — добавил Синегубов.

Он также отметил, что вражеские резервы, которые стояли на Белгородском направлении с целью усиления группировок вблизи Волчанска и Липцев, были направлены в Курскую область. Однако несмотря на операцию там украинских военных бои на Харьковском и Купянском направлениях не стихают.

«Все равно они проводят замену своих подразделений, усиление по Волчанскому направлению и продолжают там штурмовые действия», — пояснил Синегубов.

Видео: «Думка»

Также начальник ХОВА прокомментировал информацию DeepState и американского Института изучения войны (ISW) о продвижении войск РФ на Купянском направлении, в частности возле села Песчаное Купянского района.

«По сегодняшней официальной информации, никаких потерь позиций нашими войсками не допущено», — утверждает Синегубов.

Напомним, 5 августа спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что Сотницкий Казачок остается единственной точкой на границе, где оккупанты не продвинулись, но продолжают активность.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 16:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два дня назад российские военные отошли от приграничного села Сотницкий Казачок Золочевской громады, рассказал в комментарии «Думке» начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".