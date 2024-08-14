Враг отошел от Сотницкого Казачка, на Купянщине потерь позиций нет — Синегубов
Два дня назад российские военные отошли от приграничного села Сотницкий Казачок Золочевской громады, рассказал в комментарии «Думке» начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Однако говорить, что это стабилизировало ситуацию по этому направлению еще рано, потому что резервы у них на тех направлениях есть», — добавил Синегубов.
Он также отметил, что вражеские резервы, которые стояли на Белгородском направлении с целью усиления группировок вблизи Волчанска и Липцев, были направлены в Курскую область. Однако несмотря на операцию там украинских военных бои на Харьковском и Купянском направлениях не стихают.
«Все равно они проводят замену своих подразделений, усиление по Волчанскому направлению и продолжают там штурмовые действия», — пояснил Синегубов.
Видео: «Думка»
Также начальник ХОВА прокомментировал информацию DeepState и американского Института изучения войны (ISW) о продвижении войск РФ на Купянском направлении, в частности возле села Песчаное Купянского района.
«По сегодняшней официальной информации, никаких потерь позиций нашими войсками не допущено», — утверждает Синегубов.
Напомним, 5 августа спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что Сотницкий Казачок остается единственной точкой на границе, где оккупанты не продвинулись, но продолжают активность.
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков; Теги: Олег Синегубов, Сотницкий Казачок, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг отошел от Сотницкого Казачка, на Купянщине потерь позиций нет — Синегубов»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 16:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два дня назад российские военные отошли от приграничного села Сотницкий Казачок Золочевской громады, рассказал в комментарии «Думке» начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".