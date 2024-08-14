Про ситуацію біля Сотницького Козачка й на Куп’янщині розповів Синєгубов

Два дні тому російські військові відійшли від прикордонного села Сотницький Козачок Золочівської громади, розповів у коментарі «Думці» начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Однак казати, що це стабілізувало ситуацію по цьому напрямку ще зарано, тому що резерви у них на тих напрямках є», — додав Синєгубов.

Він також зазначив, що ворожі резерви, які стояли на Бєлгородському напрямку з метою посилення угруповань поблизу Вовчанська та Липців, були направлені до Курської області. Проте попри операцію там українських військових, бої на Харківському та Куп’янському напрямках не вщухають.

“Усе одно вони проводять заміну своїх підрозділів, посилення по Вовчанському напрямку і продовжують там штурмові дії“, – пояснив Синєгубов.

Відео: “Думка”

Також начальник ХОВА прокоментував інформацію DeepState та американського Інституту вивчення війни (ISW) щодо просування військ РФ на Куп’янському напрямку, зокрема біля села Піщане Куп’янського району.

«За сьогоднішньою офіційною інформацією, жодних втрат позицій нашими військами не допущено», — стверджує Синєгубов.

Нагадаємо, 5 серпня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що Сотницький Козачок залишається єдиною точкою на кордоні, де окупанти не просунулися, але продовжують активність.