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У ДПСУ розповіли, що відбувається у районі Сотницького Козачка на Харківщині

Події 09:22   05.08.2024
Оксана Горун
У ДПСУ розповіли, що відбувається у районі Сотницького Козачка на Харківщині

Речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в етері нацмарафону повідомив, що Сотницький Козачок залишається єдиною точкою на кордоні, де окупанти не просунулися, але продовжують активність.

На напрямку Чернігівщини та Сумщини активності ворога поки що не відбувається. Більше противник продовжує посилювати свої сили та засоби в напрямку Харківської області. Це напрямок населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ. Скоріш за все, на інших ділянках у нього недостатньо сил, щоб створити там такі зони активних бойових дій. По Харківщині залишається активність ворога, але йому там нічого не вдається зробити. Це напрямок населеного пункту Сотницький Козачок, який фактично знаходиться на лінії кордону. І ті спроби, які були раніше ворога, використати різні групи для того, щоб зайти на цьому напрямку, вони були зупинені. І зараз наші хлопці за підтримки підрозділів Збройних Сил України, Національної Гвардії, упереджують навіть ті бої, які ворог намагався здійснити по цьому напрямку“, — повідомив Демченко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 09:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в етері нацмарафону повідомив, що Сотницький Козачок залишається єдиною точкою на кордоні, де окупанти не просунулися, але продовжують активність".