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В ГПСУ рассказали, что происходит в районе Сотницкого Казачка на Харьковщине

Происшествия 09:22   05.08.2024
Оксана Горун
В ГПСУ рассказали, что происходит в районе Сотницкого Казачка на Харьковщине Скриншот

Спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире нацмарафона сообщил, что Сотницкий Казачок остается единственной точкой на границе, где оккупанты не продвинулись, но продолжают активность.

«По направлению Черниговщины и Сумщины активности врага пока не происходит. Больше всего противник продолжает усиливать свои силы и средства в направлении Харьковской области. Это направление населенного пункта Липцы, населенного пункта Волчанск. Скорее всего, на других участках у него недостаточно сил, чтобы создать такие зоны активных боевых действий. По Харьковской области остается активность врага, но ему там ничего не удается сделать. Это направление населенного пункта Сотницкий Казачок, который фактически находится на линии границы. И попытки, которые были раньше врага, использовать разные группы для того, чтобы зайти на этом направлении, они были остановлены. И сейчас наши ребята при поддержке подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии предупреждают даже те бои, которые враг пытался осуществить по этому направлению», — сообщил Демченко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 09:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире нацмарафона сообщил, что Сотницкий Казачок остается единственной точкой на границе, где оккупанты не продвинулись, но продолжают активность".