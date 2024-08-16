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Військові РФ знову просунулися поблизу Піщаного на Харківщині – DeepState

Політика 07:12   16.08.2024
Олена Нагорна
Військові РФ знову просунулися поблизу Піщаного на Харківщині – DeepState

Про подальше просування військ РФ біля села Піщане Куп’янського району Харківської області повідомив проєкт DeepState.

Захопленою аналітики позначили територію на північний захід від села.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська 15 серпня продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Нагадаємо, у зведенні за 11 серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про просування військ РФ на захід від Новоселівського на Куп’янському напрямку. Також 11 серпня про захоплення окупантами територій біля села Піщане інформував проєкт DeepState. 13 серпня DeepState знову написав про просування супротивника в районі Піщаного. Начальник ХОВА Олег Синєгубов 14 серпня прокоментував ці дані так: “За сьогоднішньою офіційною інформацією, жодних втрат позицій нашими військами не допущено”.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 07:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про подальше просування військ РФ біля села Піщане Куп’янського району Харківської області повідомив проєкт DeepState.".