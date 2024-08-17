Враг усиливает штурмовые группы на Харьковском направлении — ОТГВ «Харьков»
Россияне даже на фоне наступления ВСУ в Курской области не прекращают попыток «цепляться за землю» на Харьковском направлении.
«В районе населенного пункта Глубокое противник провел перегруппировку штурмовых групп, разведывает маршруты выдвижения и проводит мероприятия логистического обеспечения. Недалеко от Липцев враг провел эвакуационные мероприятия, наращивает систему связи и усиливает штурмовые группы 3-го мотострелкового батальона 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса. В Волчанске оккупанты налаживают взаимодействие подразделений 4-й добровольческой штурмовой бригады и 1009-го мотострелкового полка», — сообщила пресс-служба ОТГВ «Харьков» 17 августа.
За сутки на Харьковском направлении произошло 10 боев. С начала нынешних суток одно сражение идет в районе Волчанска.
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Потери врага (убитыми и ранеными) за сутки — 118 человек. Также Силы обороны подбили и уничтожили 49 единиц вражеской техники, а именно: один танк, две ББМ, шесть артсистем, восемь автомобилей, восемь единиц спецтехники и 25 БПЛА. Уничтожено 48 укрытий оккупантов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, волчанск, глубокое, липцы, наступ, наступление, новости Харькова, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 10:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне даже на фоне наступления ВСУ в Курской области не прекращают попыток «цепляться за землю» на Харьковском направлении".