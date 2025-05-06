Птицебизнес братьев Добкиных СБУ подозревает в пособничестве РФ – ЕП
СБУ подозревает должностных лиц предприятий, владельцами которых являются Михаил и Дмитрий Добкины, в пособничестве РФ.
Об этом сообщает Экономическая правда (ЕП).
Старший следователь Александр Майборода сообщает, что должностные лица ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика», АО «Владимир-Волынская торговая компания», ООО «Луцкая аграрная компания» и АО «Владимир-Волынская аграрная компания» «совершают действия направленные на поддержку и финансирование деятельности военных формирований РФ».
В качестве доказательств этого приводят свидетельские показания от 13 сентября 2024 года, который сообщил, что представители первых трех упомянутых выше компаний на протяжении 2019-2021 годов большую часть произведенной продукции из птицы, поставляли на продажу за наличные деньги на временно оккупированные территории Луганской области.
«В ходе досудебного расследования установлено, что вышеупомянутыми компаниями, которые подконтрольны Добкиным Дмитрию и Михаилу, а также физическим лицам, имеющим (с ними) родственные связи, совершается ряд финансовых операций (с ценными бумагами), которые имеют характеристики скоординированных и спланированных действий, которые должны быть аккумулированы ради финансирования деятельности военных формирований страны-агрессора», – говорится в определении Соломенского районного суда Киева от 24 марта 2025 года о предоставлении доступа к вещдокам и документам.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Дмитрий Добкин, Михаил Добикн, птицебизнес, рф, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 22:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ подозревает должностных лиц предприятий, владельцами которых являются Михаил и Дмитрий Добкины, в пособничестве РФ.".