«Мы живем в хаосе»: чего ждать от цен на курятину, рассказал эксперт (видео)
Цены на курятину пока остаются стабильными, однако их рост вероятен из-за подорожания кормов, топлива, электроэнергии и инфляции, сказал в комментарии МГ «Объектив» глава ОО «Межрегиональный союз птицеводов и кормопроизводителей Украины» Вадим Шиян.
По его словам, стабильность цен на курятину держится благодаря экспорту остаточной продукции на внешние рынки. Украина продает мясо птицы на Ближний Восток, в Азию, а также в некоторые страны Европы (Нидерланды, Словения и т.д.).
«Пока эта продукция ещё стабильна. Но за счёт чего она стабильна? За счёт экспорта. Излишки продукции уходят с рынка Украины и экспортируются в соответствующие страны по всему миру, где открыты рынки. Я так понимаю, что эта цепочка повлечёт за собой рост цен. Пока что невозможно прогнозировать. Есть такое слово — хаос. Вот мы сейчас живем в хаосе, поэтому прогнозировать просто невозможно», — отметил Шиян.
Факторами, влияющими на себестоимость, являются цены на топливо, электроэнергию и зерновую составляющую, ведь 80% кормов для птицеводства — это зерно.
«Конечно, ожидаем подорожания. Плюс требования по инфляции, где будет повышаться и соответственно индексироваться заработная плата», — пояснил глава союза.
Говоря о работе предприятий в условиях войны, Шиян отметил, что им очень сложно. Птицефабрики продолжают подвергаться российским обстрелам. Недавно была разрушена ферма в Лозовой, где выращивали утят и цыплят, а в Сумах КАБами разнесли уникальную перепелиную птицефабрику.
«Враг осуществляет эту агрессию по тем предприятиям, которые работают на продовольственную безопасность в первую очередь, чтобы оставить без поддержки продовольствием наши ВСУ и население. На это делается акцент», — подчеркнул он.
Относительно релокации производителей с Харьковщины, Шиян отметил, что для птицеводческой отрасли это очень сложно, практически невозможно. Однако производители уже задумываются об этом, если ситуация будет ухудшаться.
Читайте также: “Цепная реакция пошла” – что происходит с ценами на яйца в Украине и прогноз
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 18:42;