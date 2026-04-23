“Ми живемо в хаосі”: чого чекати від цін на курятину, розповів експерт (відео)

Ціни на курятину поки залишаються стабільними, однак їхнє зростання є ймовірним через подорожчання кормів, пального, електроенергії та інфляцію, сказав у коментарі МГ “Об’єктив” голова ГС “Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України” Вадим Шиян.

За його словами, стабільність цін на курятину тримається завдяки експорту залишкової продукції на зовнішні ринки. Україна продає м’ясо птиці на Близький Схід, в Азію, а також до деяких країн Європи (Нідерланди, Словенія тощо).

“Поки ця продукція стабільна. Але за рахунок чого стабільна? Експорту. Знімається залишкова продукція з ринку України та експортується у відповідні країни по всьому світу, де відкриті ринки. Я так розумію, що цей ланцюжок потягне за собою збільшення цін. Поки що неможливо прогнозувати. Є таке слово — хаос. От ми зараз живемо в хаосі, тому прогнозувати просто неможливо”, – зазначив Шиян.

Факторами, які впливають на собівартість, є ціни на пальне, електроенергію та зернову складову, адже 80% кормів для птахівництва — це зерно.

“Звісно, очікуємо здорожчання. Плюс вимоги по інфляції, де буде підвищуватися та відповідно індексуватися заробітна плата”, — пояснив голова спілки.

Говорячи про роботу підприємств в умовах війни, Шиян зазначив, що їм дуже складно. Птахофабрики продовжують зазнавати російських обстрілів. Нещодавно була зруйнована ферма в Лозовій, де вирощували каченят та курчат, а в Сумах КАБами рознесли унікальну перепелину птахофабрику.

“Ворог здійснює цю агресію по тих підприємствах, які працюють на харчову безпеку в першу чергу, щоб залишити без підтримки харчами наші ЗСУ та населення. На це йде акцент”, — наголосив він.

Щодо релокації виробників із Харківщини, Шиян зазначив, що для птахівничої галузі це дуже складно, фактично неможливо. Однак виробники вже замислюються над цим, якщо ситуація погіршуватиметься.