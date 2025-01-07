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Грипп птицы обнаружили на Харьковщине: что теперь

Общество 14:27   07.01.2025
Виктория Яковенко
Грипп птицы обнаружили на Харьковщине: что теперь Фото: ГУ «Госпродпотребслужбы» в Харьковской области

В селе Надеждино Близнюковской громады зафиксировали случай гриппа птицы.

По данным ГУ «Госпродпотребслужбы» в Харьковской области, в биологическом материале, отобранном от домашней птицы (куры) обнаружили РНК вирус гриппа А субтипа H5.

«Грипп птицы – это высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, для которой характерно острое течение с явлениями септицемии, поражением органов дыхания и пищеварения. У птицы наблюдается отказ от корма и воды, повышение температуры тела, угнетение, нарушение координации движений, парезы, параличи, ринит, конъюнктивит», — отметили специалисты.

Они определили буферную зону: территория вокруг села, где обнаружили случай, радиусом 3 км, в которой находится: село Настасовка Близнюковской громады, зону наблюдения, территория радиусом 10 км: населенные пункты Близнюковской громады: с. Приволье, с. Новотроицкое, с. Богдановка, с. Морокино, с. Новонадеждино, с. Плахтеевка, с. Валерьяновка, с. Серафимовка, с. Островка, с. Дунино, с. Садовое, с. Вольное Второе, поселок Близнюки, с. Миролюбовка, с. Рудаево, с. Шевченково Первое, с. Верховое, населенные пункты Лозовской громады: с. Огородное, с. Братолюбовка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 14:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Надеждино Близнюковской громады зафиксировали случай гриппа птицы.".