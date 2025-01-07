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Грип птиці виявили на Харківщині: що тепер

Суспільство 14:27   07.01.2025
Вікторія Яковенко
Грип птиці виявили на Харківщині: що тепер Фото: ГУ “Держпродспоживслужби” в Харківській області

У селі Надеждине Близнюківської громади зафіксували випадок грипу птиці.

За даними ГУ “Держпродспоживслужби” в Харківській області, у біологічному матеріалі, відібраному від домашньої птиці (кури) виявили РНК вірус грипу А субтипу H5.

“Грип птиці – це висококонтагіозна вірусна хвороба птахів, для якої характерний гострий перебіг з явищами септицемії, ураженням органів дихання та травлення. У птиці спостерігається відмова від корму і води, підвищення температури тіла, пригнічення, порушення координації рухів, парези, паралічі, риніт, кон’юнктивіт”, – зазначили фахівці.

Наразі вони визначили буферну зону: територія навколо села, де виявили випадок, радіусом 3 км, в якій знаходиться: село Настасівка Близнюківської громади, зону спостереження: територія радіусом 10 км: населені пункти  Близнюківської громади: с. Привілля, с. Новотроїцьке, с. Богданівка, с. Морокіне, с. Новонадеждине, с. Плахтіївка, с. Валер’яновка, с. Серафимівка, с. Острівка, с. Дунине, с. Садове, с. Вільне Друге, селище Близнюки, с. Миролюбівка, с. Рудаєве, с. Шевченкове Перше, с. Верхове, населені пункти  Лозівської громади: с. Городнє, с. Братолюбівка.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 14:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Надеждине Близнюківської громади зафіксували випадок грипу птиці.".