Скільки людей захворіли на грип, ГРВІ та COVID-19 за тиждень у Харкові

Про кількість хворих у Харкові поінформували в департаменті охорони здоров’я.

За даними фахівців, за тиждень на грип та ГРВІ захворіли 692 особи.

“За цей тиждень були зафіксовані три лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (для порівняння – за попередній тиждень, з 18 по 24 грудня, – 8 випадків). Госпіталізованих осіб з грипом та ГРВІ не було”, – пишуть у мерії.

Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет. Тому медики закликають мешканців Харкова вакцинуватися, адже це – єдиний дієвий спосіб протистояти та захиститися від вірусу.

Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пункті вакцинації при лікарнях. Інформацію про найближчі пункти вакцинації можна знайти на сайті департаменту охорони здоров’я за посиланням.