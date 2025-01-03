Скільки людей захворіли на грип, ГРВІ та COVID-19 за тиждень у Харкові
Про кількість хворих у Харкові поінформували в департаменті охорони здоров’я.
За даними фахівців, за тиждень на грип та ГРВІ захворіли 692 особи.
“За цей тиждень були зафіксовані три лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (для порівняння – за попередній тиждень, з 18 по 24 грудня, – 8 випадків). Госпіталізованих осіб з грипом та ГРВІ не було”, – пишуть у мерії.
Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет. Тому медики закликають мешканців Харкова вакцинуватися, адже це – єдиний дієвий спосіб протистояти та захиститися від вірусу.
Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пункті вакцинації при лікарнях. Інформацію про найближчі пункти вакцинації можна знайти на сайті департаменту охорони здоров’я за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 18:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про кількість хворих у Харкові поінформували в департаменті охорони здоров’я.".