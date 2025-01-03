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Про небезпечну погоду на Харківщині попереджають синоптики

Суспільство 14:58   03.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про небезпечну погоду на Харківщині попереджають синоптики

Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

У Харківській області очікується небезпечна погода 4 – 6 січня.

“Водії та пішоходи, будьте уважні та обережні”, – пишуть синоптики.

В області протягом цих днів буде оголошений І рівень небезпеки – “жовтий”, додали у гідрометцентрі.

Читайте також: Дощ, місцями мокрий сніг: прогноз погоди у Харкові та області на 3 січня.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 14:58;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.".