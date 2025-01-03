Про небезпечну погоду на Харківщині попереджають синоптики

Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

У Харківській області очікується небезпечна погода 4 – 6 січня.

“Водії та пішоходи, будьте уважні та обережні”, – пишуть синоптики.

В області протягом цих днів буде оголошений І рівень небезпеки – “жовтий”, додали у гідрометцентрі.