Про небезпечну погоду на Харківщині попереджають синоптики
Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
У Харківській області очікується небезпечна погода 4 – 6 січня.
“Водії та пішоходи, будьте уважні та обережні”, – пишуть синоптики.
В області протягом цих днів буде оголошений І рівень небезпеки – “жовтий”, додали у гідрометцентрі.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 14:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.".