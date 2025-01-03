Live
  • Пт 03.01.2025
  • Харьков  +3°С
  • USD 42.04
  • EUR 43.38

Об опасной погоде на Харьковщине предупреждают синоптики

Общество 14:58   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Об опасной погоде на Харьковщине предупреждают синоптики

Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Опасная погода ожидается в Харьковской области 4 – 6 января.

«Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», – пишут синоптики.

В области в течение этих дней будет объявлен I уровень опасности – «желтый», добавили в гидрометцентре.

Читайте также: Дождь, местами мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 3 января

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Харьковчанам предлагают бесплатно пройти компьютерную томографию – где и как
Харьковчанам предлагают бесплатно пройти компьютерную томографию – где и как
03.01.2025, 11:16
Новости Харькова — главное за 3.01: раненые в области, обстрелы, пожары
Новости Харькова — главное за 3.01: раненые в области, обстрелы, пожары
03.01.2025, 15:32
Россияне копят силы на Волчанском направлении – к чему готовится враг
Россияне копят силы на Волчанском направлении – к чему готовится враг
03.01.2025, 09:37
Била ножом по шее и голове: женщину подозревают в убийстве в новогоднюю ночь
Била ножом по шее и голове: женщину подозревают в убийстве в новогоднюю ночь
03.01.2025, 13:27
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 14 до 28 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 14 до 28 тысяч гривен
02.01.2025, 14:18
СМИ: 4 января подорожает проезд в автобусах – в каких и на сколько
СМИ: 4 января подорожает проезд в автобусах – в каких и на сколько
03.01.2025, 15:56

Новости по теме:

17:02
Циклон идет на Харьковщину: дорожники предупредили о дожде, снеге и гололеде
13:52
Циклон идет на Харьковщину: дорожники подготовились к снегу и гололеду (фото)
13:53
О сильном ветре и гололеде предупреждают жителей Харькова и области
20:02
Снег и гололед: погода в Харькове и области на 15 декабря
13:05
Погода в Харькове: Гидрометцентр предупредил об опасности

Вы читали новость: «Об опасной погоде на Харьковщине предупреждают синоптики»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 14:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.".