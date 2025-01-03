Об опасной погоде на Харьковщине предупреждают синоптики

Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Опасная погода ожидается в Харьковской области 4 – 6 января.

«Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», – пишут синоптики.

В области в течение этих дней будет объявлен I уровень опасности – «желтый», добавили в гидрометцентре.