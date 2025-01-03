Об опасной погоде на Харьковщине предупреждают синоптики
Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Опасная погода ожидается в Харьковской области 4 – 6 января.
«Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», – пишут синоптики.
В области в течение этих дней будет объявлен I уровень опасности – «желтый», добавили в гидрометцентре.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гололед, погода, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 14:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.".