Дождь, местами мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 3 января

В пятницу, 3 января, на Харьковщине ночью без существенных осадков. А вот днем ​​синоптики прогнозируют дождь, местами в области будет мокрый снег.

В Харькове ночью термометры будут показывать около 0, днем ​​– от 4 до 6 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура будет составлять от 2 градусов мороза до 3 тепла, дневная – от 3 до 8 тепла.

Ветер юго-западный – 7-12 м/с.