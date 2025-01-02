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Дождь, местами мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 3 января

Погода 20:02   02.01.2025
Виктория Яковенко
Дождь, местами мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 3 января Фото: Василий Голосный

В пятницу, 3 января, на Харьковщине ночью без существенных осадков. А вот днем ​​синоптики прогнозируют дождь, местами в области будет мокрый снег.

В Харькове ночью термометры будут показывать около 0, днем ​​– от 4 до 6 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура будет составлять от 2 градусов мороза до 3 тепла, дневная – от 3 до 8 тепла.

Ветер юго-западный – 7-12 м/с.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 20:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 3 января, на Харьковщине ночью без существенных осадков. А вот днем ​​синоптики прогнозируют дождь, местами в области будет мокрый снег.".