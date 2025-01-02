Дождь, местами мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 3 января
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 3 января, на Харьковщине ночью без существенных осадков. А вот днем синоптики прогнозируют дождь, местами в области будет мокрый снег.
В Харькове ночью термометры будут показывать около 0, днем – от 4 до 6 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура будет составлять от 2 градусов мороза до 3 тепла, дневная – от 3 до 8 тепла.
Ветер юго-западный – 7-12 м/с.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: дождь, погода, синоптики, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 20:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 3 января, на Харьковщине ночью без существенных осадков. А вот днем синоптики прогнозируют дождь, местами в области будет мокрый снег.".