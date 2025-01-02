Дощ, місцями мокрий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 3 січня
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 3 січня, на Харківщині вночі без істотних опадів. А от вдень синоптики прогнозують дощ, місцями в області буде мокрий сніг.
У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0, вдень – від 4 до 6 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, денна – від 3 до 8 тепла.
Вітер південно-західний – 7-12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 20:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 3 січня, на Харківщині вночі без істотних опадів. А от вдень синоптики прогнозують дощ, місцями в області буде мокрий сніг.".