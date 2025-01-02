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Циклон йде на Харківщину: дорожники попередили про дощ, сніг і ожеледицю

Суспільство 17:02   02.01.2025
Вікторія Яковенко
Циклон йде на Харківщину: дорожники попередили про дощ, сніг і ожеледицю Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Сильний дощ, сніг, пониження температури та ожеледицю принесе на Харківщину циклон, який зайде з Полтавської та Сумської областей. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, дорожники до такої погоди готові.

«Спеціальна техніка виходить на чергування у визначених місцях на основних маршрутах регіону. Проїзд дорогами державного значення буде забезпечено», – йдеться у повідомленні.

Дорожники з посиланням на синоптиків зазначили, що негода триватиме від середини дня п’ятниці й до ранку суботи. Тож просять водіїв без нагальної потреби не вирушати, а якщо виїхали – не заважати роботі спецтехніки, бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та обрати безпечний швидкісний режим.

Отримати актуальну інформацію про стан проїзду та звернутися по допомогу можна за телефоном: +38 095 568 38 77.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 17:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сильний дощ, сніг, пониження температури та ожеледицю принесе на Харківщину циклон, який зайде з Полтавської та Сумської областей.".