Циклон йде на Харківщину: дорожники попередили про дощ, сніг і ожеледицю

Сильний дощ, сніг, пониження температури та ожеледицю принесе на Харківщину циклон, який зайде з Полтавської та Сумської областей. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, дорожники до такої погоди готові.

«Спеціальна техніка виходить на чергування у визначених місцях на основних маршрутах регіону. Проїзд дорогами державного значення буде забезпечено», – йдеться у повідомленні.

Дорожники з посиланням на синоптиків зазначили, що негода триватиме від середини дня п’ятниці й до ранку суботи. Тож просять водіїв без нагальної потреби не вирушати, а якщо виїхали – не заважати роботі спецтехніки, бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та обрати безпечний швидкісний режим.

Отримати актуальну інформацію про стан проїзду та звернутися по допомогу можна за телефоном: +38 095 568 38 77.