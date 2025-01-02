Світло, тепло і вода є у будинках харків’ян – Терехов (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону подякував усім комунальним службам та підприємствам за те, що усунули наслідки масованої атаки РФ на Різдво, 25 грудня.
«Сьогодні ми маємо – енерго, – тепло, водопостачання в житлових будинках харків’ян», – заявив міський голова.
Він зазначив, що наразі продовжують робити усе, щоб Харків став енергонезалежним містом.
Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові 25 грудня з 06:00. За даними облпрокуратури, під ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шестеро мешканців: п’ятеро чоловіків та жінка. Також близько 8:30 ударний БпЛА впав у приватному секторі в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі. До вечора 25 грудня комунальники відновили теплопостачання у 1400 будинках.
Терехов також розповів подробиці про план мобільності, який ухвалили під час останньої сесії міськради. Зокрема, повідомив про облаштування громадських зупинок укриттями.
«Нагадаю, що ми були першим містом, яке таке зробило ще у 2022 році, коли постійно були обстріли по Харкову. І дуже багато людей, на жаль, були поранені і загинули, які очікували громадський транспорт. Зараз 14 облаштованих зупинок у всіх районах Харкова. Сьогодні такої потреби немає, якщо вона буде, то ми будемо миттєво це робити. Ці безпечні зупинки відіграють роль як «пункт незламності», де люди можуть зачекати громадський транспорт, там є інтернет, відеоспостереження», – зазначив мер.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону подякував усім комунальним службам та підприємствам за те, що усунули наслідки масованої атаки РФ на Різдво, 25 грудня.".