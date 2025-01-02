Свет, тепло и вода есть в домах харьковчан – Терехов (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поблагодарил все коммунальные службы и предприятия за то, что устранили последствия массированной атаки РФ на Рождество, 25 декабря.

«Сегодня мы имеем -энерго, -тепло, водоснабжение в жилых домах харьковчан», — заявил городской голова.

Он отметил, что сейчас продолжают делать все, чтобы Харьков стал энергонезависимым городом.

Напомним, взрывы гремели в Харькове 25 декабря с 06:00. По данным облпрокуратуры, под ударами были Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Пострадали шестеро жителей: пятеро мужчин и женщина. Также около 8:30 ударный БпЛА упал в частном секторе в Основянском районе. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе. К вечеру 25 декабря коммунальщики восстановили теплоснабжение в 1400 домах.

Терехов также рассказал подробности о плане мобильности, который приняли во время последней сессии горсовета. В частности, сообщил об обустройстве общественных остановок укрытиями.

«Напомню, что мы были первым городом, который это сделал еще в 2022 году, когда постоянно были обстрелы по Харькову. И очень многие, к сожалению, были ранены и погибли, которые ожидали общественный транспорт. Сейчас 14 обустроенных остановок во всех районах Харькова. Сегодня такой потребности нет, если она будет, мы будем мгновенно это делать. Эти безопасные остановки играют роль как «пункт незламності», где люди могут подождать общественный транспорт, там есть интернет, видеонаблюдение», — отметил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»