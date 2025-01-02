Циклон идет на Харьковщину: дорожники предупредили о дожде, снеге и гололеде
Сильный дождь, снег, понижение температуры и гололед принесет на Харьковщину циклон, который зайдет из Полтавской и Сумской областей. По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, дорожники к такой погоде готовы.
«Специальная техника выходит на дежурство в определенных местах на основных маршрутах региона. Проезд по дорогам государственного значения будет обеспечен», — говорится в сообщении.
Дорожники со ссылкой на синоптиков отметили, что непогода продлится с середины дня пятницы и до утра субботы. Поэтому просят водителей без необходимости не выезжать, а если выехали – не мешать работе спецтехники, быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и выбрать безопасный скоростной режим.
Получить актуальную информацию о состоянии проезда и обратиться за помощью можно по телефону: +38 095 568 38 77.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, дождь, дорога, сніг, харьковщина, циклон;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 17:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сильный дождь, снег, понижение температуры и гололед принесет на Харьковщину циклон, который зайдет из Полтавской и Сумской областей. ".