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Циклон идет на Харьковщину: дорожники предупредили о дожде, снеге и гололеде

Общество 17:02   02.01.2025
Виктория Яковенко
Циклон идет на Харьковщину: дорожники предупредили о дожде, снеге и гололеде Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Сильный дождь, снег, понижение температуры и гололед принесет на Харьковщину циклон, который зайдет из Полтавской и Сумской областей. По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, дорожники к такой погоде готовы.

«Специальная техника выходит на дежурство в определенных местах на основных маршрутах региона. Проезд по дорогам государственного значения будет обеспечен», — говорится в сообщении.

Дорожники со ссылкой на синоптиков отметили, что непогода продлится с середины дня пятницы и до утра субботы. Поэтому просят водителей без необходимости не выезжать, а если выехали – не мешать работе спецтехники, быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и выбрать безопасный скоростной режим.

Получить актуальную информацию о состоянии проезда и обратиться за помощью можно по телефону: +38 095 568 38 77.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 17:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сильный дождь, снег, понижение температуры и гололед принесет на Харьковщину циклон, который зайдет из Полтавской и Сумской областей. ".