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Сколько людей заболели гриппом, ОРВИ и COVID-19 за неделю в Харькове

Общество 18:40   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сколько людей заболели гриппом, ОРВИ и COVID-19 за неделю в Харькове Фото: ХГС

О количестве заболевших в Харькове проинформировали в департаменте здравоохранения.

По данным специалистов, за неделю гриппом и ОРВИ заболели 692 человека.

«За эту неделю были зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (для сравнения — за предыдущую неделю, с 18 по 24 декабря, — 8 случаев). Госпитализированных с гриппом и ОРВИ не было», – пишут в мэрии.

Также в департаменте напомнили, что Flirt (новый штамм вируса SARS-CoV-2), который сейчас циркулирует по территории Украины, передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет. Поэтому медики призывают жителей Харькова вакцинироваться, ведь это – единственный действенный способ противостоять и защититься от вируса.

Сделать прививку можно у семейного врача или в пункте вакцинации при больницах. Информацию о ближайших пунктах вакцинации можно найти на сайте департамента здравоохранения по ссылке.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 18:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О количестве заболевших в Харькове проинформировали в департаменте здравоохранения.".