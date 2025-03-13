Грипп птицы зафиксировали на Харьковщине: что известно
В городе Балаклея на местной станции юных натуралистов обнаружили грипп птицы.
По данным ГУ «Госпродпотребслужбы» в Харьковской области, в биологическом материале, отобранном от содержавшейся на этой станции птице, обнаружили РНК вирус гриппа А субтипа H5N1.
«Грипп птицы – это высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, для которой характерно острое течение с явлениями септицемии, поражением органов дыхания и пищеварения. У птицы наблюдается отказ от корма и воды, повышение температуры тела, угнетение, нарушение координации движений, парезы, параличи, ринит, конъюнктивит», – отметили специалисты.
Они определили буферную зону: территория вокруг станции, где зафиксировали случай, радиусом 3 км, в которой находится: город Балаклея, кроме микрорайонов Лагери и Новоселовка. А также зону наблюдения: территория радиусом 10 км: населённые пункты Балаклейского городского совета: с. Вербовка, с. Яковенково, с. Байрак, с. Меловая, с. Новая Гусаровка, с. Гусаровка, с. Щуролвка; Донецкой поселковой громады: с. Пришиб, Савинской поселковой громады: с. Бородоярское, с. Ольховатка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: госпродпотребслужба, грипп, птица, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 15:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Балаклея на местной станции юных натуралистов обнаружили грипп птицы.".