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Грипп птицы зафиксировали на Харьковщине: что известно

Общество 15:34   13.03.2025
Виктория Яковенко
Грипп птицы зафиксировали на Харьковщине: что известно Фото: ГУ «Госпродпотребслужбы» в Харьковской области

В городе Балаклея на местной станции юных натуралистов обнаружили грипп птицы.

По данным ГУ «Госпродпотребслужбы» в Харьковской области, в биологическом материале, отобранном от содержавшейся на этой станции птице, обнаружили РНК вирус гриппа А субтипа H5N1.

«Грипп птицы – это высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, для которой характерно острое течение с явлениями септицемии, поражением органов дыхания и пищеварения. У птицы наблюдается отказ от корма и воды, повышение температуры тела, угнетение, нарушение координации движений, парезы, параличи, ринит, конъюнктивит», – отметили специалисты.

Они определили буферную зону: территория вокруг станции, где зафиксировали случай, радиусом 3 км, в которой находится: город Балаклея, кроме микрорайонов Лагери и Новоселовка. А также зону наблюдения: территория радиусом 10 км: населённые пункты Балаклейского городского совета: с. Вербовка, с. Яковенково, с. Байрак, с. Меловая, с. Новая Гусаровка, с. Гусаровка, с. Щуролвка; Донецкой поселковой громады: с. Пришиб, Савинской поселковой громады: с. Бородоярское, с. Ольховатка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 15:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Балаклея на местной станции юных натуралистов обнаружили грипп птицы.".